Ο Μουσλέρα «καταδίκασε» σε αποκλεισμό την Ουρουγουάη και σε... πρωτιά την Ισπανία!

Έστειλαν πρόωρα στο... σπίτι την Ουρουγουάη, Μπαένα και... Μουσλέρα! Σε ένα κάκιστο παιχνίδι, η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα, συνέχισε να είναι προβληματική και το γκολ του εξτρέμ της Ατλέτικο στο 41' από... ευγενική χορηγία του 40χρονου πορτιέρε της «σελέστε», χάρισε την πρωτιά του 8ου ομίλου στην Ισπανία, η οποία ετοιμάζεται για «μάχη» στους «32» του Μουντιάλ!

Έκανε αλλαγή στο ημίχρονο τον Μουσλέρα ο Μπιέλσα, άγγιξε το 2-0 ο Φεράν Τόρες στο 84' αλλά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, αποβολή του Κανόμπιο στις καθυστερήσεις για εγκληματικό μαρκάρισμα στον Κουμπαρσί!

To ματς:

Η Ισπανία, έκανε δυναμικό ξεκίνημα στο ματς προσπαθώντας να βρει ένα γρήγορο γκολ-πρωτιάς το οποίο θα βύθιζε στο άγχος την Ουρουγουάη. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ωστόσο λίγο έλειψε να «πληγωθούν» στο έκτο λεπτό, όταν από εκτέλεση φάουλ του Αραούζο, ο Σιμόν έκανε κακή έξοδο, αλλά οι Ισπανοί αμυντικοί απομάκρυναν τον κίνδυνο.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στο 20ο λεπτό, όταν και ο Μουσλέρα, ουσιαστικά «μιμήθηκε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα και μετά από κόρνερ του Μπαένα, έκανε κακή έξοδο, αλλά ο Κουμπαρσί, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ουρουγουάη, που για μεγάλο διάστημα αμυνόταν, απείλησε τους «ρόχας» εις διπλούν με τον Νούνιες να δημιουργεί προϋποθέσεις, τόσο στο 27', όσο και στο 29' αλλά και στις δυο περιπτώσεις η κατάληξη δεν ήταν η επιθυμητή για τη «σελέστερ».

Οι παίκτες του Μπιέλσα, συνέχισαν να πιέζουν και να κυνηγούν ένα γκολ που θα τους άλλαζε την ψυχολογία. Στο 36' ήρθε ένα καλό σουτ, όταν από ενέργεια και πάσα του Αραούχο, ο Μπετανκούρ, δοκίμασε την τύχη του από μακριά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Η άμυνα της Ουρουγουάης ήταν άριστα οργανωμένη και έδειχνε ότι τίποτα δεν μπορούσε να τη διασπάσει. Όλα αυτά όμως μέχρι το 42ο λεπτό. Μετά από ομηρικές μάχες κοντά στην περιοχή, ο Γιορέντε έγινε κάτοχος της μπάλας, έκανε το γύρισμα, ο Μπαένα διεκδίκησε την μπάλα, έκανε το σουτ και ο Μουσλέρα μετά από κάκιστο υπολογισμό, ουσιαστικά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του για το 1-0 της Ισπανίας το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Το λάθος του Μουσλέρα ήταν καταδικαστικό, όχι μόνο για την ομάδα του, αλλά και για τον ίδιο! Και αυτό γιατί ο Μπιέλσα, έλαβε στο ημίχρονο την «σκληρή» απόφαση, να αντικαταστήσει τον εμβληματικό τερματοφύλακα της Ουρουγουάης με τον Ροτσέτ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ισπανία, δεν είχε διάθεση να ρισκάρει και απλώς έδωσε την μπάλα στην Ουρουγουάη, η οποία έμοιαζε ακίνδυνη και αρκετά θολωμένη σε αρκετές στιγμές που πλησίασε την περιοχή του Ουνάι Σιμόν. Οι δυο προπονητές, προχώρησαν σε αλλαγές και ο Ντε Λα Φουέντε, λίγο έλειψε, να βρει γκολ από μια εκ αυτών, όταν στο 62' ο Γιαμάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και έδωσε δίπλα του στον Όλμο, ο οποίος ωστόσο, έκανε κάκιστο τελείωμα στέλνοντας την μπάλα άουτ.

H Iσπανία δεν ήταν ιδιαιτέρως απειλητική, όμως στο 85', έφτασε πολύ κοντά στο «κλειδώσει» τη νίκη, όταν ο Φεράν Τόρες, βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Ροτσέτ, έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και έφυγε άουτ.

To ματς και το τουρνουά ουσιαστικά τελείωσε για την Ουρουγουάη στο 90'+4' όταν ο Κανόμπιο, με πολύ σκληρό μαρκάρισμα, ανάγκασε τον διαιτητή της αναμέτρησης, να τον αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα!

Οι ενδεκάδες του ματς:

Ουρουγουάη (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46' Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45' Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56' Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70' Ροντρίγκες), Νούνιες

Ισπανία(Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60' Όλμο), Πέδρι (60' Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66' Πίνο), Γιαμάλ (76' Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76' Νίκο Γουίλιαμς)

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