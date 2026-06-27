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Δεν παίζει με Ιορδανία ο Μέσι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν παίζει με Ιορδανία ο Μέσι!

Ο Λιονέλ Μέσι θα ξεκουραστεί στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ιορδανία για το Μουντιάλ 2026.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα ξεκινήσει βασικός στην αναμέτρηση της Αργεντινής απέναντι στην Ιορδανία, για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως επιβεβαίωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λιονέλ Σκαλόνι.

Ο προπονητής της «Αλμπισελέστε» ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου ότι η απόφαση δεν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά αποτελεί καθαρά επιλογή του τεχνικού επιτελείου, με τον Μέσι να αναμένεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

«Ο Λέο θα ξεκινήσει από τον πάγκο. Δεν προσπαθώ να αποφύγω την ερώτηση. Είναι μια ειλικρινής απάντηση. Θα αγωνιστεί αργότερα μέσα στο παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σκαλόνι.

Η απόφαση έρχεται μετά την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον όμιλο από την Αργεντινή, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον Σκαλόνι να διαχειριστεί το ρόστερ του ενόψει της νοκ άουτ φάσης. Ο Μέσι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας σημειώσει πέντε γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας του και οδηγώντας την κούρσα για το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης.

Ο Σκαλόνι τόνισε επίσης πως όσοι αγωνιστούν απέναντι στην Ιορδανία το έχουν κερδίσει με την παρουσία και την προσπάθειά τους στις προπονήσεις, υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του ρόστερ είναι σημαντικό κομμάτι της ομάδας.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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