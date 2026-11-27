Στην αναμέτρηση με τη Μίλαν ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Ένα από αυτά ήταν του Παναγιώτη Ρέτσου.

Ο κεντρικός αμυντικός των ερυθρόλευκων από το πρώτο ημίχρονο έδειχνε να έχει πρόβλημα, ενώ κάποια στιγμή ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ σήκωσε τον Νταβίντ Κάρμο για να κάνει ζέσταμα και να αντικαταστήσει τον αρχηγό των Πειραιωτών.

Τελικά ο Ρέτσος είπε ότι είναι καλά και μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα και έμεινε μέσα στο ματς. Μέχρι που βγήκε από το παιχνίδι στο 82' και τον αντικατέστησε ο νεαρός Τουφάκης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό ματς με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Η αλλαγή από τη μία δεν ήταν αναγκαστική αλλά τακτικής, όμως από την άλλη το πρόβλημα τραυματισμού δεν είχε υποχωρήσει εντελώς. Έπαιξε με πόνο ο Ρέτσος στο υπόλοιπο του αγώνα από το πρώτο ημίχρονο μέχρι να βγει από το ματς και για αυτό το πρωί της Παρασκευής έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ευτυχώς δεν αντιμετωπίζει κάτι το σοβαρό, αλλά η συμμετοχή του για το ματς της Κυριακής με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη θεωρείται αμφίβολη. Είναι άγνωστο αν θα είναι σε θέση να μπει και να παίξει, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει στην προπόνηση του Σαββάτου, όποτε και θα ανακοινώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ την αποστολή για το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη.

Από εκεί και πέρα, πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει και ο Μπρούνο, ο οποίος επίσης όμως δεν αντιμετωπίζει κάτι το σοβαρό και όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Βάσκου κόουτς για την Κυριακή.

Αν και το πιθανότερο είναι να παίξει ως βασικός ο Τικνιζάν στο αριστερό άκρο της «ερυθρόλευκης» άμυνας, περισσότερο λόγω κούρασης του Νιγηριανού μετά το παιχνίδι με τη Μίλαν, καθώς η αλήθεια είναι πως ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την πλευρά του με τον Χάτσινσον.

athletiko.gr