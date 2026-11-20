Σε προχωρημένες επαφές με τον Τζάστιν Άντερσον βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση «3».

Ο Αμερικανός φόργουορντ (1,98μ.) είναι εκτός πλάνων του Τσάβι Πασκουάλ φέτος στην Ντουμπάι BC και ο «Δικέφαλος του Βορρά» κινήθηκε για την απόκτησή του για να ενισχυθεί στη θέση «3» στο διάστημα της απουσίας του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος θα επανέλθει τον Φεβρουάριο.

Διακρίνεται για την αθλητικότητα και την ενέργεια που δίνει στην άμυνα, ενώ αντίθετα-τουλάχιστον σε επίπεδο EuroLeague-δεν έπαιρνε πολλές προσπάθειες στην επίθεση.

Ο 33χρονος άσος έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τη Βαλένθια τη σεζόν 2023/24 και σε 18 ματς είχε 6.1 πόντους με 33.3% στο τρίποντο και 2.2 ριμπάουντ.

Την επόμενη χρονιά μετακόμισε στην Μπαρτσελόνα με την οποία αγωνίστηκε σε 37 ματς προσφέροντας 7.1 πόντους με 41.3% στο τρίποντο και 2.8 ριμπάουντ μαζί με 1.4 ασίστ.

Πέρυσι έπαιξε 33 παιχνίδια με την Ντουμπάι και μέτρησε 6.1 πόντους με 40.9% από τα 6.75, 3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Εφόσον αποκτηθεί θα είναι ο ένατος ξένος του ρόστερ μετά τους Χάτζινς, Ταϊρί, Φόστερ, Όσμαν, Γκρέι, Αλεξάντερ, Μουρ και Μοτιεγιούνας.

sport-fm.gr