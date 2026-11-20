Πέραν της απόφασης για την τροποποίηση του Άρθρου 78 των Πειθαρχικών Κανονισμών και την αποσαφήνιση του όρου «αγωνιστικός χώρος», ένα ακόμη ζήτημα τέθηκε επί τάπητος στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, συζητήθηκε το ενδεχόμενο μείωσης των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται στα σωματεία της Β' και Γ' Κατηγορίας. Συγκεκριμένα, η αλλαγή που προωθείται προβλέπει τα πρόστιμα για διάφορα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία σήμερα ισχύουν τα ίδια κατώτατα όρια ανεξαρτήτως κατηγορίας, να μειωθούν κατά 50% για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ποινή για ρατσιστικά συνθήματα, όπου, με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, το πρόστιμο ανέρχεται στις 8.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και εκτοξεύεται στις 40.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ομάδα της Α', της Β' ή της Γ' Κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για σειρά άλλων παραβάσεων.

Βασικός λόγος πίσω από την απόφαση είναι η μεγάλη οικονομική απόσταση που χωρίζει τις ομάδες της Α' Κατηγορίας από εκείνες της Β' και της Γ' Κατηγορίας. Οι οικονομικές δυνατότητες και οι προϋπολογισμοί τους δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμοι.

Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, με τη μείωση των προστίμων να θεωρείται πλέον δεδομένη.