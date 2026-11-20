Tη Βόρεια Μακεδονία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Κύπρος, με φόντο την άνοδο στη Β΄ Κατηγορία του Nations League.

To παρών του στην κλήρωση έδωσε και ο προπονητής της Εθνικής μας Απόστολος Μάντζιος, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του τοποθετήσεις, μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ.

Αφού εξέφρασε τη χαρά του που η Εθνική μας διεκδικεί για πρώτη φορά άνοδο στη Β' Κατηγορία, έστειλε το μήνυμα πως η ομάδα μας θα είναι ανταγωνιστική, εξαντλώντας τις πιθανότητες της για πετυχημένο αποτέλεσμα.

Αναλυτικά η δήλωση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή: «Αρχικά, χαιρόμαστε που ως Εθνική ομάδα συμμετείχαμε για πρώτη φορά σε διαδικασία κλήρωσης play-offs Nations League. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, γνωρίζαμε από πριν ότι στα play-offs θα ήμασταν το αουτσάιντερ αφού ο αντίπαλος μας θα προερχόταν από τη Β' Κατηγορία. Η κλήρωση έφερε στον δρόμο μας τη Βόρεια Μακεδονία.

Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες μας να ανέβουμε στη Β’ Κατηγορία, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις δυσκολίες που μας περιμένουν. Σίγουρα αποτελεί μειονέκτημα για εμάς ότι έχουμε τον επαναληπτικό εκτός έδρας, αλλά θα είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε, για να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».