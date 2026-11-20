Ένα ντέρμπι γεμάτο πάθος, ένταση, αναμνήσεις, σεβασμό, γόητρο και ποδοσφαιρικές αξίες. Με μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών, να αφήνουν το στίγμα τους.

Το μεγάλο ντέρμπι της πρωτεύουσας, το μεγάλο ντέρμπι του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ανεξαρτήτως διοργάνωσης, ανεξαρτήτως έδρας.

Συνολικοί αγώνες: 208

Νίκες ΑΠΟΕΛ: 83

Ισοπαλίες: 53

Νίκες Ομόνοιας: 54

Γκολ υπέρ: 297

Γκολ κατά: 251

Πρώτοι σκόρερ ΑΠΟΕΛ, σε «αιώνια ντέρμπι»Εφραίμ 11Στυλιανου 10Ιωάννου 9Αγαθοκλέους 7Χαραλαμπίδης 6 #ONECENTURYONELEGEND #APOELFC #monoAPOEL