Η υπεροχή του ΑΠΟΕΛ στα ντέρμπι με την Ομόνοια
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανάρτηση από τους γαλαζοκίτρινους ενόψει του Σαββατιάτικου (17:00) αγώνα με την Ομόνοια στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής
Ένα ντέρμπι γεμάτο πάθος, ένταση, αναμνήσεις, σεβασμό, γόητρο και ποδοσφαιρικές αξίες. Με μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών, να αφήνουν το στίγμα τους.
Το μεγάλο ντέρμπι της πρωτεύουσας, το μεγάλο ντέρμπι του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Ανεξαρτήτως διοργάνωσης, ανεξαρτήτως έδρας.
Συνολικοί αγώνες: 208
Νίκες ΑΠΟΕΛ: 83
Ισοπαλίες: 53
Νίκες Ομόνοιας: 54
Γκολ υπέρ: 297
Γκολ κατά: 251
Πρώτοι σκόρερ ΑΠΟΕΛ, σε «αιώνια ντέρμπι»Εφραίμ 11Στυλιανου 10Ιωάννου 9Αγαθοκλέους 7Χαραλαμπίδης 6 #ONECENTURYONELEGEND #APOELFC #monoAPOEL