Ο πρώην επικεφαλής της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την «ακεραιότητα» εντός του διοικητικού οργάνου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και είναι ένας από τους τρεις υποψηφίους που διεκδικούν τις εκλογές του Μαρτίου, μαζί με τον Ινφαντίνο και τον Ντιαλό, πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Ο Ινφαντίνο έχει αντιμετωπίσει σκληρή κριτική μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου του να ανοίξει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιώτες επενδυτές, αλλά «στα χαρτιά», εξακολουθεί να απολαμβάνει σημαντική υποστήριξη για την υποψηφιότητά του για μια τέταρτη θητεία. Ο Ντιαλό απολαμβάνει ευρωπαϊκής υποστήριξης και θεωρείται ο πιο πιθανός υποψήφιος για να «εκθρονίσει» τον Ιταλοελβετό παράγοντα, αλλά ο Τασίμα έχει δηλώσει ότι δεν έχει άμεση πρόθεση να αποσύρει την υποψηφιότητά του για να ανοίξει τον δρόμο για τον Ντιαλό.

«Θα μιλήσω με πολλούς ανθρώπους και, δεδομένου ότι ο κ. Ντιαλό έχει σημαντική εμπειρία στην διακυβέρνηση και στην διοίκηση, σκοπεύω να συνεργαστώ στενά μαζί του», εξήγησε ο πρώην διεθνής Ιάπωνας σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε: «Αλλά προς το παρόν, δεν σκέφτομαι να αποσυρθώ».

Ο Ντιαλό, από την πλευρά του, υπέδειξε ότι ήθελε να μιλήσει με τον Τασίμα με σκοπό να «ενώσουν τις δυνάμεις τους» για να εκδιώξουν τον Ινφαντίνο. Όπως δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα «L'Equipe», ο Τασίμα εξέφρασε για άλλη μια φορά την λύπη του για την καθυστερημένη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Ντιαλό, με τον οποίο δεν έχει ακόμη μιλήσει απευθείας. Ωστόσο, χαιρέτισε την υποψηφιότητα του Γάλλου: «Δεν θεωρώ τον Φιλίπ Ντιαλό αντίπαλο, απλώς θέλω να αλλάξω τη FIFA. Νομίζω ότι είναι κάποιος που ουσιαστικά θα ηγηθεί της μάχης προς την ίδια κατεύθυνση με εμένα. Υπό αυτήν την έννοια, το βρίσκω ενθαρρυντικό που κάποιος σαν αυτόν έχει μπει στην κούρσα διαδοχής».