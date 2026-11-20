Βόρεια Μακεδονία, τη Γεωργία, το Ισραήλ και τη Ρουμανία. Για δύο επιπλέον χρόνια θα αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Φέντε Βαλβέρδε, καθώς σύμφωνα με την AS οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για επέκταση συμβολαίου ως το 2031.

Ο πολυσύνθετος Ουρουγουανός άσος ήταν 18 ετών όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της «βασίλισσας» ως, ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης από την Πενιαρόλ, και δεν πρόκειται να αποχωρήσει —τουλάχιστον— μέχρι να κλείσει τα 33 του χρόνια. Το νέο συμβόλαιο θα τον καταστήσει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του κλαμπ, επιβραβεύοντάς τον για τη συνέπειά του.

Ο Βαλβέρδε στα 28 του χρόνια, μετρά ήδη 14 τίτλους και 387 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ έχοντας στο ενεργητικό του 44 γκολ και 46 ασίστ. Είναι ο έβδομος ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου.

Η Ρεάλ έχει ήδη ανακοινώσει την επέκταση συμβολαίων των Γκιουλέρ και Τσουαμενί, ενώ άλλες τρεις βρίσκονται στα σκαριά και αφορούν στους Μπέλινγχαμ, Κουρτουά και Μπραχίμ.

sport-fm.gr