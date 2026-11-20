Αναλυτικά:

Ανακοίνωση Skylink ΑΕΚ Futsal ημερ. 20/11/2026Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ομάδας μας αλλά και το φίλαθλο κοινό ότι θα προχωρήσουμε σε καταγγελία κατά του πρώτου διαιτητή του χθεσινού αγώνα με το ΑΠΟΕΛ κ. Θεοχάρη Θεοχάρη στα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του αφού με τις διαιτητικές του αποφάσεις αλλοίωσε το αποτέλεσμα του αγώνα.Μεταξύ άλλων, με 1 λεπτό να απομένει για την λήξη του αγώνα και με το σκορ στο 2-3 εξελίχθηκε η πιο κάτω φάση, καθαρό χέρι και πέναλτι αφού το ΑΠΟΕΛ είχε συμπληρώσει ήδη τα ομαδικά φάουλ. Με τον διαιτητή Θεοχάρη να το «πέρνει πάνω του» όπως μας είπε οτι η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του παίχτη του ΑΠΟΕΛ αγνοώντας την θέση του δεύτερου διαιτητή που τον ενημέρωσε ότι ήταν χέρι και πέναλτι.Θέλουμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα οτι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίζει με τους κόπους και τις θυσίες των αθλητών μας.Ζητούμε και δικαιούμαστε μεγαλύτερο σεβασμό!