Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα: Κόντρα στους «μπλαουγκράνα» για τη νίκη που θα τον διατηρήσει μόνο στην κορυφή

Κλασικό ντέρμπι Ευρωλίγκας στο «Telekom Center Athens»!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική, στην οποία μπήκε ως μόνος πρώτος της βαθμολογίας και θέλοντας να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που του έδωσαν οι δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και ΑΕΚ.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι «πράσινοι» τα κατάφεραν στην παράταση της αναμέτρησής τους στη Μαδρίτη, επιβιώνοντας τελικά του θρίλερ και επικρατώντας με 115-112! Με τον Ναν να αναλαμβάνει δράση με 33 πόντους 8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 8/8 βολές συνολικά και με 23 πόντους στο τελευταίο 10λεπτο, αλλά και με τον Λεσόρ να κάνει φοβερό ματς, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά από τις διαδοχικές ήττες του κόντρα σε Εφές και Άρη και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-2 στην Ευρωλίγκα, για να μείνει μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την περασμένη Κυριακή επιβλήθηκε 83-74 της μαχητικής ΑΕΚ στη Sunel Arena και απόψε ψάχνει τρίτη σερί νίκη, πριν φιλοξενήσει την Μπαρτσελόνα και στρέψει την προσοχή του στη διαβολοβδομάδα και τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Βίρτους Μπολόνια και Ζάλγκιρις.

Στα αγωνιστικά, ο τραυματίας Ρογκαβόπουλος είναι ο μοναδικός που παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει τα περισσότερα «όπλα» του στη διάθεσή του. «Η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλά. Έχουν 7 ή 8 σερί νίκες. Είναι αλήθεια ότι έχουν νέο προπονητή και παίκτες, αλλά παίζουν ως ομάδα. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να σταματήσουμε το τρανζίσιον παιχνίδι και τα επιθετικά ριμπάουντ. Πρέπει να μην έχουμε λάθη. Αν ελέγξουμε το επιθετικό κομμάτι νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να κάνουμε καλό παιχνίδι», δήλωσε ενόψει του αποψινού αγώνα ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, έχει μία νίκη λιγότερη από τον Παναθηναϊκό (7-3) και έχει βρει τα πατήματά της, κάτι που φανερώνεται και από το νικηφόρο σερί 7 αγώνων που «τρέχει» σε Ευρωλίγκα και ACB! Την προηγούμενη εβδομάδα πήρε οριακή (93-90) αλλά και μεγάλης σημασίας νίκη επί της Χάποελ, ενώ λίγες μέρες αργότερα έβαλε 99 πόντους για να νικήσει την Μπρεογκάν και να ανέβει στο 5-2 στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθούν οι «μπλαουγκράνα» στο αποψινό παιχνίδι, αφού ο Σέκουλιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Πάντερ, Εμπουομουάν και Μακουντού, ενώ αμφίβολη δίνεται ακόμα η συμμετοχή των Γκίμπσον και Νούνιεθ.

«Αντιμετωπίζουμε προβλήματα τραυματισμών και, παρότι δεν διανύουμε την καλύτερη περίοδό μας, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για άλλους παίκτες να βγουν μπροστά. Να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ακόμη κι αν έχουμε κάποιους τραυματίες. Όταν παίζεις εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, το κλειδί είναι να παρουσιάσεις καλή αμυντική εικόνα. Διαθέτουν εξαιρετική επίθεση, με παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, επομένως η άμυνα θα είναι καθοριστική. Δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα. Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα, την οποία προπονεί πιθανότατα ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη (σ.σ. Ζέλικο Ομπράντοβιτς)», δήλωσε ο προπονητής της Μαρτσελόνα.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία) και Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία).

sport-fm.gr