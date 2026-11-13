Κληρώνει για την β' φάση του κυπέλλου!

Σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα αρχίσει στις 11:30 π.μ. Οι αγώνες της Β’ Φάσης θα είναι μονοί και μπορούν να αρχίσουν από την Τετάρτη 25.11.2026.

Εισιτήριο συμμετοχής εξασφάλισαν Krasava ΕΝΥ, Άρης, ΑΕΚ, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνοια Αραδίππου, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Ολυμπιακός και Ομόνοια 29Μ.

Στη δεύτερη φάση θα λάβουν επίσης μέρος η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ Λύσης και η ΕΝ Παραλιμνίου που προκρίθηκαν ως τυχερές ομάδες και οι τρείς ομάδες, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος FC και Απόλλωνας, που βάση Προκήρυξης εξαιρέθηκαν από την πρώτη φάση της διοργάνωσης.