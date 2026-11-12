Στη Μακάμπι ο ισραηλινός «εμφύλιος» στη Λεμεσό

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε με 80-73 της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ισραηλινό ντέρμπι που διεξήχθη στο «Σπύρος Κυπριανού» πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη στην 11η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε περισσότερες επιθετικές λύσεις στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (41-33). Η Χάποελ αντέδρασε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, ισοφάρισε σε 43-43 και πέρασε μπροστά, όμως οι τυπικά γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο. Με τον Κλαρκ και τον Κόλσον να δίνουν κρίσιμες λύσεις, η Μακάμπι διατήρησε το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά, παρά την προσπάθεια της Χάποελ να επιστρέψει, και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έφτασε στην τελική επικράτηση με 80-73. Στο 3-8 ανέβασε το ρεκόρ της η Μακάμπι, τη στιγμή που το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 6-5.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-33, 56-52, 80-73

Με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος μέτρησε 14 πόντους και 10 ασίστ, η Βαλένθια επικράτησε με 102-87 της Μπάγερν επί ισπανικού εδάφους και διατηρήθηκε σε τροχιά κορυφής της Euroleague. Οι Ισπανοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, χτίζοντας διψήφια διαφορά από την πρώτη περίοδο, ενώ στο ημίχρονο προηγήθηκαν με 52-41. Η Μπάγερν αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και πλησίασε στους τέσσερις πόντους (62-58), χωρίς όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή. Με καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βαλένθια ξέφυγε εκ νέου και έφτασε στην όγδοη νίκη της (8-3), με τους Βαυαρούς να υποχωρούν στο 3-8.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-41, 73-65, 102-87

Με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζαλγκίρις (ρεκόρ 7-4) επικράτησε εκτός έδρας της Αρμάνι Μιλάνο (ρεκόρ 1-10) με 86-83. Οι Ιταλοί είχαν τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (25-18), όμως οι Λιθουανοί αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (41-45). Με πρωταγωνιστές τους Τουμπέλις, Έντουαρντς και Βαλαντσιούνας, η ομάδα του Κάουνας κυριάρχησε στην τρίτη περίοδο, διεύρυνε τη διαφορά στους 11 πόντους (52-63) και έφτασε μέχρι το +17 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η Αρμάνι προσπάθησε να επιστρέψει, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα. Με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (17, ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του) και ριμπάουντ (20, career high) ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86.