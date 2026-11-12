ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη Μακάμπι ο ισραηλινός «εμφύλιος» στη Λεμεσό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε με 80-73 της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ισραηλινό ντέρμπι που διεξήχθη στο «Σπύρος Κυπριανού» πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη στην 11η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε περισσότερες επιθετικές λύσεις στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (41-33). Η Χάποελ αντέδρασε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, ισοφάρισε σε 43-43 και πέρασε μπροστά, όμως οι τυπικά γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο. Με τον Κλαρκ και τον Κόλσον να δίνουν κρίσιμες λύσεις, η Μακάμπι διατήρησε το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά, παρά την προσπάθεια της Χάποελ να επιστρέψει, και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έφτασε στην τελική επικράτηση με 80-73. Στο 3-8 ανέβασε το ρεκόρ της η Μακάμπι, τη στιγμή που το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 6-5. 

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-33, 56-52, 80-73

Με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος μέτρησε 14 πόντους και 10 ασίστ, η Βαλένθια επικράτησε με 102-87 της Μπάγερν επί ισπανικού εδάφους και διατηρήθηκε σε τροχιά κορυφής της Euroleague. Οι Ισπανοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, χτίζοντας διψήφια διαφορά από την πρώτη περίοδο, ενώ στο ημίχρονο προηγήθηκαν με 52-41. Η Μπάγερν αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και πλησίασε στους τέσσερις πόντους (62-58), χωρίς όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή. Με καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βαλένθια ξέφυγε εκ νέου και έφτασε στην όγδοη νίκη της (8-3), με τους Βαυαρούς να υποχωρούν στο 3-8.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-41, 73-65, 102-87

Με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζαλγκίρις (ρεκόρ 7-4) επικράτησε εκτός έδρας της Αρμάνι Μιλάνο (ρεκόρ 1-10) με 86-83. Οι Ιταλοί είχαν τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (25-18), όμως οι Λιθουανοί αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (41-45). Με πρωταγωνιστές τους Τουμπέλις, Έντουαρντς και Βαλαντσιούνας, η ομάδα του Κάουνας κυριάρχησε στην τρίτη περίοδο, διεύρυνε τη διαφορά στους 11 πόντους (52-63) και έφτασε μέχρι το +17 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η Αρμάνι προσπάθησε να επιστρέψει, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα. Με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (17, ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του) και ριμπάουντ (20, career high) ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Λοσάδα πιστεύει στον Γκόλτσον

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κληρώνει για την β' φάση του κυπέλλου!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Με υπογραφή Μπούκερ το 101-96 των Σανς απέναντι στη Σάρλοτ

NBA

|

Category image

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα: Κόντρα στους «μπλαουγκράνα» για τη νίκη που θα τον διατηρήσει μόνο στην κορυφή

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα βήμα πριν από μια ιστορική υπέρβαση η Εθνική Ελλάδας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

H τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/11)

TV

|

Category image

Βρήκαν το κράτος μπροστά τους: Στον «αέρα» παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Λεμεσό λόγω ρωσικών συμβόλων - Προειδοποιούν με ακύρωση και ζητούν αποζημιώσεις

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Nations League: Έβαλε... φωτιά η Ιταλία (3-1 τη Γαλλία)

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Στη Μακάμπι ο ισραηλινός «εμφύλιος» στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν μας έκανε το χατίρι η Λετονία, αλλά το όνειρο ζει: Στη 2η θέση η Κύπρος και ραντεβού στα πλέι - οφ ανόδου!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η βραδιά του Χάρι Κέιν: Έγινε ο απόλυτος ρέκορντμαν της Αγγλίας και παρουσίασε τη Χρυσή Μπάλα στο Γουέμπλεϊ!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μεταμορφώθηκε σε θηρίο ο Ολυμπιακός και σκόρπισε την Ντουμπάι με σεληνιασμένους Φουρνιέ και Βεζένκοφ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών στη Euroleague o Βεζένκοφ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το +8 τα λέει όλα...

ΑΕΛ

|

Category image

Καιρός να σηκωθεί από τον καναπέ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη