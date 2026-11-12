Αυτό που χρήζει βελτίωσης στον ΑΠΟΕΛ

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές για το πρωτάθλημα στο ΓΣΠ πετυχαίνοντας το απόλυτο νικών… Κέρδισε ΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνοια 29Μ και Άρη. Μάλιστα, σε αυτά τα τέσσερα ματς σκόραρε 15 γκολ ενώ δέχτηκε μόλις τρία. Είναι πασιφανές, λοιπόν, πως η ομάδα παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή μπροστά στον κόσμο της, φτάνοντας σε νίκες οι οποίες σε κάποιες των περιπτώσεων είναι και επιβλητικές. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό όταν ο ΑΠΟΕΛ φεύγει από το ΓΣΠ. Σε πέντε εκτός έδρας αγώνες, οι γαλαζοκίτρινοι ηττήθηκαν δύο φορές, έφεραν δύο ισοπαλίες και κέρδισαν μόλις ένα ματς. Πιο συγκεκριμένα, κέρδισαν την Ομόνοια Αραδίππου, εξήλθαν ισόπαλοι με Πάφο και Απόλλωνα, ενώ έχασαν από ΑΕΚ και Ανόρθωση. Αυτό, λοιπόν, που θα ήθελε να δει ο Παπαδόπουλος είναι να βελτιωθεί άμεσα αυτό το αρνητικό στοιχείο. Πάντως, από τα επόμενα τρία παιχνίδια που ακολουθούν, τα δύο είναι εκτός έδρας, με Ομόνοια για τη 10η αγωνιστική και Καρμιώτισσα για τη 12η.

Συγχαίρει και ενημερώνει

Στο μεταξύ, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της χθες, έδωσε συγχαρητήρια στον κόσμο της ομάδας για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στα 100χρονα. Εκφράζει ευχαριστίες για όλους όσοι συνέβαλαν και σημειώνει μεταξύ άλλων: «Αυτές οι στιγμές επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά κάτι που δεν χρειάζεται αποδείξεις: Ο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ μεγαλύτερος από κάθε πρόσωπο, από κάθε εποχή και από κάθε ανθρώπινη φιλοδοξία. Είναι μια αθλητική και κοινωνική ιδέα, που γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια και συνεχίζει να υπερασπίζεται τα ιδεώδη και τις αξίες των ιδρυτών της». Και προσθέτει: «Ο ΑΠΟΕΛ ανήκει στην ιστορία του, στον κόσμο του και στις γενιές που τον ακολούθησαν, τον ακολουθούν και θα συνεχίσουν να τον ακολουθούν». Ταυτόχρονα ενημερώνει πως οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια θα έχουν και συνέχεια και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες.