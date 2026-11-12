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Τέλος ο Κάρικ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του στα ΜΚΔ αποκάλυψε πως ο Μίκαελ Κάρικ αποτελεί οριστικά παρελθόν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάικλ Κάρικ, βάζοντας τέλος στην παρουσία του Αγγλου τεχνικού στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τη Γιουνάιτεντ να καλείται πλέον να γυρίσει σελίδα και να αναζητήσει τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Ο Κάρικ αποτελεί μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πλέον επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου ως ποδοσφαιριστής.

Ωστόσο, μετά και την ισοπαλία (4-4) με τ ην Άστον Βίλα την περασμένη αγωνιστική, οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ πήραν την απόφαση να απομακρύνουν τον Κάρικ από την τεχνική ηγεσία μιας και η ομάδα έχει φτάσει στην 18η θέση της κατάταξης στην Premier League, ούσα κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

athletiko.gr 

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