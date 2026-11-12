Κυκλοφόρησε η επετειακή φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από το Euro 2004!

Αν μία φανέλα έχει καταφέρει να ενώσει όσο καμία τους Ελληνες, αυτή είναι εκείνη της Εθνικής μας από το Euro του 2004. Το σπουδαίο «έπος» της αρμάδας του Οτο Ρεχάγκελ και των παικτών του μπορεί να... αναβιώσει κανείς μέσω της επετειακής φανέλας που παρουσίασε η adidas.

Η λευκή φανέλα με τις μπλε λεπτομέρειες, την οποία φόρεσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον μεγάλο τελικό της Πορτογαλίας και έφτασε μέχρι τον άθλο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού, είναι και πάλι διαθέσιμη, όπως ενημέρωσε μέσω κοινής ανάρτησής της η Εθνική Ελλάδας με την adidas.

Μία από τις ενδοξότερες (αν όχι η ενδοξότερη) στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου αναβιώνει, σε μία εποχή κατά την οποία η Εθνική Ελλάδας δείχνει ότι μπορεί ξανά να γίνει το επίκεντρο στην ποδοσφαιρική Ευρώπη.

athletiko.gr