Κύπελλο: Οι 9+6 της φάσης των 16 και η τελευταία εκκρεμότητα

Το προτελευταίο εισιτήριο για τη φάση των 16 του κυπέλλου πήρε ο Ολυμπιακός ο οποίος επικράτησε εύκολα με 2-0 της Δόξας κι έγινε η ένατη ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκριση, καθώς και η 15η που... κλείνει θέση στην επόμενη φάση.

Η τελευταία εκκρεμότητα ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης (5/11, 20:00) με τον αγώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και ΑΕΠ Πολεμιδιών να ρίχνει την αυλαία της πρώτης φάσης της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τις εννέα ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση από αγώνα (Κrasava ENY, Άρης, ΑΕΚ, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνοια Αραδίππου, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, Καρμιώτισσα, Ολυμπιακός), στη φάση των 16 βρίσκονται επίσης, χωρίς αγώνα, άλλες έξι ομάδες.

Συγκεκριμένα τρεις ομάδες δεν συμμετείχαν στην κλήρωση του πρώτου γύρου, η Ομόνοια λόγω συμμετοχής της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς και οι δύο φιναλίστ του περσινού κυπέλλου, Πάφος (που επίσης συμμετέχει σε League Phase) και Απόλλωνας, ενώ άλλες τρεις ομάδες αναδείχθηκαν οι τυχερές της κλήρωσης και πέρασαν στους 16 άνευ αγώνα, οι Ανόρθωση, ΑΣΙΛ και Ένωση.

Τα αποτελέσματα της α' φάσης του κυπέλλου:

Σπάρτακος - Krasava ΕΝΥ 0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 4-0

Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Μόρφου 6-3

ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2

ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου 2-1

Καρμιώτισσα - Ερμής 2-0

Δόξα - Ολυμπιακός 0-2

(5/11, 20:00) Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών