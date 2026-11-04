ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης: Γκολάρα Κοϊτά και «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Ο Αμπουμακαρί Κοϊτά έβαλε... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, χάρη σε γρήγορο γκολ του Αφρικανού εξτρέμ.

Στο 12' ο Γιόβιτς άνοιξε την μπάλα στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός πήγε στο 1vs1 με τον Κουκουρέγια και με άψογο σουτ νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0 και πανηγύρισε έξαλλα.

gazzetta.gr