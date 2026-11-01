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Η απάντηση του Καραπαπά στον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ: «Έχω και ένα με τον Τοτό...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κώστας Καραπαπάς απάντησε με story στον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Γιώργο Κουβεντίδη για τη διαιτησία στο ματς με την Κηφισιά.

Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την Κηφισιά (3-2) σε ένα ματς-θρίλερ όπου στο φινάλε υπήρξαν διαμαρτυρίες για το πέναλτι υπέρ της ομάδας των Β. Προαστίων.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε σε μία φάση και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε με ένα story.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Αρχικά να ενημερώσω ότι ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Έχω και ένα με τον Τοτό, αλλά το κρατάω για μετά. Άλλο είναι το θέμα. Ποιος έπεισε τον συμπαθέστατο υπεύθυνο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ (που το καλοκαίρι ενημερώθηκε μετά από εμάς ότι... έφυγε ο Κωνσταντέλιας από την ομάδα του) ότι ο Φρόιλερ είχε πρώτη κίτρινη ώστε να πάρει δεύτερη;;;»

gazzetta.gr

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