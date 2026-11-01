Με το... ζόρι ο ΑΠΟΕΛ αλλά απέδρασε και πάει φτιαγμένος στην γενέθλια ημέρα!

Σε έναν αγώνα με μπόλικο σασπένς, δύο κόκκινες και με οριστικοποίηση του αποτελέσματος με πέναλτι στην εκπνοή, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε με ανατροπή την Ομόνοια Αραδίππου με 2-1, στο ΑΕΚ Αρένα.

Στον τελευταίο του αγώνα πριν από τη συμπλήρωση των 100 χρόνων (σ.σ. την ερχόμενη Κυριακή 8 Νοεμβρίου) ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και τέταρτη γενικότερα, φθάνοντας τους 14 βαθμούς. Αυτό ήταν το πρώτο διπλό για τους γαλαζοκιτρίνους στην πέμπτη απόπειρα τους.

Από την άλλη η ομάδα της Αραδίππου δέχθηκε την τέταρτη ήττα της στη φετινή περίοδο και έμεινε στους έξι βαθμούς.

Δυο κόκκινες

Τα πράγματα άρχισαν αρκετά στραβά για τον ΑΠΟΕΛ αφού μόλις στα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα βρέθηκε με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Σάστρε λόγω επικίνδυνης προβολής πάνω στον Γκονζάλες, ενώ στο 20’ κινδύνεψε να μείνει πίσω στο σκορ όταν ο Λομονάκο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως μετά από παρέμβαση του VAR υποδείχθηκε φάουλ του Ποντικού στον Λαΐφη.

Στο 36’ τα αριθμητικά δεδομένα άλλαξαν εκ νέου, καθώς αποβλήθηκε – με δεύτερη κίτρινη κάρτα – και ο Ντε Μάρκο της Ομόνοιας Αραδίππου, έπειτα από φάουλ στον Μαρκίνιος, με την πρώτη κίτρινη να τη δέχεται στο 26’ για φάουλ στον Ντάλσιο.

Τρία δοκάρια… τρία γκολ

Από το φάουλ που δόθηκε, η εκτέλεση του Σταφυλίδη (37’) σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ ο ΑΠΟΕΛ είχε κι άλλα δύο δοκάρια στο 61’ με τον Μαρκίνιος, στο οποίο άγγιξε τη μπάλα και ο πολύ καλός Ζίφκοβιτς και στο 63’ με τον Ντάλσιο.

Εν τέλει το σκορ άνοιξε στο 73’ για τους γηπεδούχους, με τον Σμιντ να κάνει τη σέντρα και τον Πέτροβιτς με κοντινό πλασέ να νικάει τον Μπέλετς. Η απάντηση του ΑΠΟΕΛ ήταν άμεση και στο 77’ ο Μπακασέτας με ένα έξυπνο γκολ νίκησε τον Ζίφκοβιτς στη γωνιά του. Ο ίδιος πέτυχε δεύτερο προσωπικό γκολ στο 89’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο δόθηκε από το VAR για κράτημα του Τζούρισιτς από τον Χαβέλκα.

Σημειώνεται ότι πριν από το τελικό σφύριγμα υπήρξε νέα μεγάλη απόκρουση από τον Μπέλετς, σε σουτ από τον Κέρτις Τζούνιορ.

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

90+4' - Νέα φοβερή απόκρουση από τον Μπέλετς στο σουτ του Κέρτις Τζουνιόρ

89' - ΓΚΟΛ. 2-1. Ο Μπακασέτας ευστοχεί και βάζει τον ΑΠΟΕΛ μπροστά στο σκορ

87' - Το VAR καλεί τον διαιτητή να δει τη φάση και δίνει πέναλτι

84' - Υπάρχει κράτημα του Χαβέλκα πάνω στον Τζούρισιτς και αναμονή για την αξιολόγηση της φάσης από το VAR

80' - Μεγάλη απόκρουση από τον Μπέλετς, όταν μετά σουτ του Χριστοφή η μπάλα κόντραρε στον Βρόντη και ο Σλοβένος τερματοφύλακας με υπερένταση έδιωξε τη μπάλα

77' - ΓΚΟΛ.1-1. Ο Μπακασέτας στην κλειστή γωνιά του Ζίφκοβιτς ισοφαρίζει

73' - ΓΚΟΛ. 1-0. Μετά από σέντρα του Σμιντ, ο Κουμουρής με κοντινό πλασέ ανοίγει το σκορ

70'- O Mπέλετς διώχνει σε κόρνερ το σουτ του Σμιντ

63' -ΔΟΚΑΡΙ. Το σουτ του Ντάλσιο βρίσκει στην άκρια συμβολή των δοκαριών

61'- ΔΟΚΑΡΙ. Μακρινό σουτ από τον Μαρκίνιος, άγγιξε ο Ζίφκοβιτς με τη μπάλα να πάει στο δοκάρι

55' - Σουτ του Σταφυλίδη, λίγο πάνω από τα δοκάρια η μπάλα

54' - Ο Μαρκίνιος προσπαθεί να νικήσει τον Ζίφκοβιτς στην κλειστή του γωνιά, πέφτει και διώχνει σε κόρνερ

50 '- O Mπακασέτας επιχείρησε από μακριά το σουτ, κόβει εύκολα ο Ζίφκοβιτς

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

37'- ΔΟΚΑΡΙ. Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι

36' - ΚΟΚΚΙΝΗ. Ο Ντε Μάρκο μετά από φάουλ πάνω στον Μαρκίνιος δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και δέχεται την κόκκινη

20' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Μετά από σέντρα του Χάιρο και κεφαλιά του Λομονάκο η μπάλα πάει στα δίχτυα, όμως ακυρώνεται άμεσα για φάουλ του Ποντικού στον Λαΐφη

1' - ΚΟΚΚΙΝΗ. Πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτου και συγκεκριμένα στο 43 δευτερόλεπτο ο Σάστρε δέχεται κόκκινη κάρτα, λόγω επικίνδυνου παιξίματος σε μαρκάρισμα του

1' - Έναρξη του αγώνα

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Ζίφκοβιτς, Ντε Μάρκο, Ενρίκε, Χριστοφή, Αντωνίου, Χαβέλκα, Ελ Μπουκαταουί, Γκονσάλες (46' Πέτροβιτες), Χάιρο, Ποντικός (46' Σμιντ), Λομόνακο (64' Κουμουρής)

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σάστρε, Καρίγιο, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Ντάλσιο (73' Τζούρισιτς), Μπάρακ (64' Μαντσίνι), Μπακασέτας, Λημνιός (90' Πέρες), Μαρκίνιος (73' Βρόντης), Πεδρόσο (90' Γκαρσία)

ΣΚΟΡΕΡ: 77', 89' πέν. Μπακασέτας / 73' Πέτροβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26' Nτε Μάρκο , 28' Γκονζάλες, 58' Λομόνακο, 88' Χαβέλκα / -

KOKKINH: 36' Ντε Μάρκο (δεύτ. κίτρ.) / 1' Σάστρε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Σταύρου Ζωή

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας