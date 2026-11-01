Αμφίβολος, αμφίβολος, αλλά ενδεκάδα ο Καρίγιο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Το αρχικό σχήμα του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου
Αν και μέχρι… σήμερα θεωρείτο ότι ο Καρίγιο ήταν αμφίβολος για τον αγώνα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, εν τέλει όχι απλά βρίσκεται στην αποστολή των γαλαζοκιτρίνων, αλλά είναι και ενδεκαδάτος.
Ο Ισπανός παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Λαΐφη.
Η ενδεκάδα:
Μπέλετς, Σάστρε, Καρίγιο, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Ντάλσιο, Μπάρακ, Μπακασέτας, Λημνιός, Μπαρκίνιος, Πεδρόσο.