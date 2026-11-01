Αμφίβολος, αμφίβολος, αλλά ενδεκάδα ο Καρίγιο!

Αν και μέχρι… σήμερα θεωρείτο ότι ο Καρίγιο ήταν αμφίβολος για τον αγώνα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, εν τέλει όχι απλά βρίσκεται στην αποστολή των γαλαζοκιτρίνων, αλλά είναι και ενδεκαδάτος.

Ο Ισπανός παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Λαΐφη.

Η ενδεκάδα:

Μπέλετς, Σάστρε, Καρίγιο, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Ντάλσιο, Μπάρακ, Μπακασέτας, Λημνιός, Μπαρκίνιος, Πεδρόσο.