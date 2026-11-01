Κόκκινη στον ΑΠΟΕΛ μόλις στα 30 δευτερόλεπτα του αγώνα με Ομόνοια Αρ.
ΓΗΠΕΔΟ
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Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες
Πριν να συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης στην ΑΕΚ Αρένα ο ΑΠΟΕΛ έμεινε με δέκα παίκτες κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.
Με συμπληρωμένο μόλις μισό λεπτό ο Σάστρε με επικίνδυνη προβολή βρήκε σκληρά με τις τάπες τον Γκονσάλες.
Έτσι, ο διαιτητής της αναμέτρησης Κυριάκος Αθανασίου απέβαλε άμεσα τον ποδοσφαιριστή των γαλαζοκιτρίνων, αφήνοντας πολύ νωρίς με δέκα παίκτες τους γαλαζοκιτρίνους.