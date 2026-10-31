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Βουλγαρικά ΜΜΕ: «Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας συμφώνησε με τον Ντεσπόντοφ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα βουλγαρικά ΜΜΕ παρουσιάζουν ως τελειωμένη τη συμφωνία της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, το συμβόλαιο του οποίου με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Σενάρια αποχώρησης του Κίριλ Ντεσπόντοφ από τον ΠΑΟΚ επαναφέρουν στο προσκήνιο τα βουλγαρικά ΜΜΕ, με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα να υποστηρίζουν ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει ήδη συμφωνήσει με τον 29χρονο εξτρέμ για την επιστροφή του!

Σύμφωνα με τη βουλγαρική εφημερίδα «Mach Telegraf», την οποία επικαλούνται τα «Fakti» και «Arena Sport», οι άνθρωποι της ΤΣΣΚΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τον αρχηγό της εθνικής Βουλγαρίας, προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους το καλοκαίρι του 2027, όταν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ντεσπόντοφ αναμένεται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της ΤΣΣΚΑ, με τη διοίκηση του συλλόγου να ετοιμάζει μία ιδιαίτερα υψηλή οικονομική προσφορά.

Η υπόθεση συνδέεται και με την επιστροφή της ΤΣΣΚΑ στο ανακαινισμένο γήπεδο «Μπαλγκάρσκα Άρμια», με τους Βούλγαρους να παρουσιάζουν την πιθανή επαναφορά του Ντεσπόντοφ ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του συλλόγου.

Το ρεπορτάζ της «Arena Sport» πηγαίνει ακόμη παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πρόθεση να υπογραφεί προσύμφωνο τον Ιανουάριο, χωρίς να αποκλείεται η προσπάθεια απόκτησής του ακόμη και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Πάντως, πρόκειται για πληροφορίες των βουλγαρικών ΜΜΕ και όχι για επιβεβαιωμένη συμφωνία, ενώ ανάλογα σενάρια είχαν κυκλοφορήσει και το περασμένο καλοκαίρι.

Τότε, ο ίδιος ο Ντεσπόντοφ είχε διαψεύσει τις φήμες, ξεκαθαρίζοντας ότι επιθυμεί να τιμήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Βούλγαρος διεθνής είχε αγωνιστεί στην ΤΣΣΚΑ από το 2016 έως το 2019, καταγράφοντας 80 συμμετοχές, 25 γκολ και 26 ασίστ, προτού μετακομίσει στην Κάλιαρι.

Την ίδια ώρα, ο Ντεσπόντοφ έχει επιστρέψει στις κανονικές προπονήσεις του ΠΑΟΚ, έπειτα από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού, μετρώντας αντίστροφα για την επανεμφάνισή του στους αγωνιστικούς χώρους.

gazzetta.gr

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ΕλλαδαSuper League

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