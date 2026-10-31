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Μαγεύει το Τζούντο στο Αμμάν – Τέσσερα μετάλλια με «χρυσά» κορίτσια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπόλικα χαμόγελα αισιοδοξίας...

Σημαντικές επιτυχίες από τους νεαρούς μας αθλητές στο Τζούντο, στο Amman Junior Asian Cup 2026! Και φαίνεται ακόμη μία φορά πως υπάρχει λαμπρόν μέλλον για την Κύπρο στο συγκεκριμένο άθλημα.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν η Αδαμαντία Χριστοδουλίδου και Μαρίνα Αζινού!

Η Αδαμαντία πέτυχε δύο νίκες με ippon, επικρατώντας της Chinara Sadigova από το Αζερμπαϊτζάν στον ημιτελικό και της Sham Almawardi από τη Συρία στον τελικό, εξασφαλίζοντας την 1η θέση!

Με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, η Μαρίνα Αζινού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα –57 κιλά του Amman Junior Asian Cup 2026! Επικράτησε των Liyan Wshah και Esra A Khraisat από την Ιορδανία, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό. Εκεί νίκησε την Aytan Verdiyeva από το Αζερμπαϊτζάν και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου!

Είχαμε όμως και άλλα μετάλλια.

Με τρεις νίκες και μία ήττα, ο Ιάκωβος Κουρούλλης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα –73 κιλά. Επικράτησε διαδοχικά των Lakindu Diunugalge από τη Σρι Λάνκα, Enric Zhu από το Χονγκ Κονγκ και Abdel Rahman Ayyalsman από την Ιορδανία, εξασφαλίζοντας τη θέση του στον τελικό. Εκεί αντιμετώπισε τον Islam Bekbolat από το Καζακστάν και παρά την ήττα, ολοκλήρωσε μια εξαιρετική πορεία.

Επίσης, το χάλκινο έβαλε στο στήθος του ο Στράτος Χαραλάμπους! Με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες, ο Κύπριος αθλητής κατέκτησε την 3η θέση στα –60 κιλά! Ο Στράτος νίκησε τους Mahdi Ramadan και Humaid Alshamis, φτάνοντας στα ημιτελικά. Μετά την ήττα από τον Yernur Batyrgali, επέστρεψε αποφασιστικά και επικράτησε του Hatem Mobaid στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο.




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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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