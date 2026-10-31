ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σα Πίντο: «Έβαζαν γκολ όταν δεν το περίμενε κανείς - Πολλές οι κίτρινες...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Όσα είπε ο Πορτογάλος

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με τον Απόλλωνα (2-2).

«Δεν ξεκινήσαμε όπως περιμέναμε, μπήκε καλύτερα ο Απόλλωνας, δεν είχαμε αποφασιστηκότητα. Μετά διορθώσαμε την ομάδα, ελέγχαμε το παιχνίδι μετά από 15'. Σκοράραμε, δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες αλλά ήρθε το γκολ που κανείς δεν περίμενε, ούτε ο Απόλλωνας. Μας έκανε πολύ κακό. Μιλήσαμε στο ημίχρονο με τους παίκτες, είπαμε ότι κάναμε καλό ματς, παίζαμε καλά, έπρεπε να συνεχίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απόλλωνας ξεκίνησε καλά, έκλεισε τους χώρους γιατί δημιουργούμε πολύ στις αντεπιθέσεις και το ήξεραν καλά. Έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα στο γκολ, ήταν ξανά ένα γκολ που κανείς δεν περίμενε αλλά ήρθε από την ποιότητα των παικτών του Απόλλωνα. Παλέψαμε και βρήκαμε στο τέλος το γκολ της ισοφάρισης.

Νομίζω ήταν ένα καλό παιχνίδι μεταξύ δύο καλών ομάδων. Νομίζω όλοι απόλαυσαν το παιχνίδι. Στο τέλος αποδέχομαι το αποτέλεσμα, νομίζω είναι δίκαιο. Το μόνο που με έκανε λίγο λυπημένο ήταν οι κίτρινες κάρτες, νομίζω ήταν πολλές. Δεν είμαστε aggressive ομάδα, και πήραμε έξι κίτρινες. Με όλους τους τραυματισμούς που έχουμε δεν είναι εύκολο για εμάς να χειριστούμε απουσίες από τιμωρίες παικτών».

Για το ότι κάτι λείπει της Πάφου σε σχέση με πέρσι: «Είχαμε κάποια καλά παιχνίδια τελευταίως που μου άρεσαν. Υπήρχαν παιχνίδια που μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο ή που επηρέασαν διαιτητικές αποφάσεις. Αγωνιζόμαστε επίσης κάθε τρεις μέρες, έχουμε πολύ σημαντικές απουσίες. Αυτά τα πράγματα επηρεάζουν. Εγώ βλέπω βελτίωση στους τελευταίςο αγώνες. Από τη μέρα που ήρθα πήραμε δύο τίτλους, μπήκαμε στη League Phase του Conference League. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ

Δελτία Τύπου

|

Category image

Ζέλσον που σκόραρε ξανά στη Λεωφόρο: «Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ»

Super League

|

Category image

Σωστή η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ, αλλά ο ρατσισμός απαιτεί πράξεις...

Απόψεις

|

Category image

Φρένο της Φούλαμ στο νικηφόρο σερί της Άστον Βίλα

Premier League

|

Category image

Φοβερή pole position για Χάμιλτον στο Μεξικό, πρώτη μετά από τρία χρόνια

AUTO MOTO

|

Category image

Τριάρα της Μίλαν στην Ίντερ και δώρο η κορυφή στη Λάτσιο!

Serie A

|

Category image

Ξέσπασε με εξάρα η Μπαρτσελόνα μετά το clasico

La Liga

|

Category image

Γεμάτη η τηλεοπτική ατζέντα της Κυριακής (1/11)

TV

|

Category image

Εφιάλτης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ισοφάρισε το αρνητικό της σερί από το 1988

Premier League

|

Category image

Θα «πιάστηκε» το χέρι του Τεχράνυ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ρόμα αποτελείωσε την Ουντινέζε με πάρτι στο πρώτο ημίχρονο

Serie A

|

Category image

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης (31/10)

Δελτία Τύπου

|

Category image

Ταχύτερος κατά ένα χιλιοστό του Αντονέλι στο FP3 του GP Μεξικού ο Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oύτε να έκανε... παραγγελία η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με επιστροφή και... πείσμα Καρέτσα στο 89', η Ντόρτμουντ στάθηκε «όρθια» στο Klassiker!

Bundesliga

|

Category image

Διαβαστε ακομη