Σα Πίντο: «Έβαζαν γκολ όταν δεν το περίμενε κανείς - Πολλές οι κίτρινες...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με τον Απόλλωνα (2-2).

«Δεν ξεκινήσαμε όπως περιμέναμε, μπήκε καλύτερα ο Απόλλωνας, δεν είχαμε αποφασιστηκότητα. Μετά διορθώσαμε την ομάδα, ελέγχαμε το παιχνίδι μετά από 15'. Σκοράραμε, δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες αλλά ήρθε το γκολ που κανείς δεν περίμενε, ούτε ο Απόλλωνας. Μας έκανε πολύ κακό. Μιλήσαμε στο ημίχρονο με τους παίκτες, είπαμε ότι κάναμε καλό ματς, παίζαμε καλά, έπρεπε να συνεχίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απόλλωνας ξεκίνησε καλά, έκλεισε τους χώρους γιατί δημιουργούμε πολύ στις αντεπιθέσεις και το ήξεραν καλά. Έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα στο γκολ, ήταν ξανά ένα γκολ που κανείς δεν περίμενε αλλά ήρθε από την ποιότητα των παικτών του Απόλλωνα. Παλέψαμε και βρήκαμε στο τέλος το γκολ της ισοφάρισης.

Νομίζω ήταν ένα καλό παιχνίδι μεταξύ δύο καλών ομάδων. Νομίζω όλοι απόλαυσαν το παιχνίδι. Στο τέλος αποδέχομαι το αποτέλεσμα, νομίζω είναι δίκαιο. Το μόνο που με έκανε λίγο λυπημένο ήταν οι κίτρινες κάρτες, νομίζω ήταν πολλές. Δεν είμαστε aggressive ομάδα, και πήραμε έξι κίτρινες. Με όλους τους τραυματισμούς που έχουμε δεν είναι εύκολο για εμάς να χειριστούμε απουσίες από τιμωρίες παικτών».

Για το ότι κάτι λείπει της Πάφου σε σχέση με πέρσι: «Είχαμε κάποια καλά παιχνίδια τελευταίως που μου άρεσαν. Υπήρχαν παιχνίδια που μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο ή που επηρέασαν διαιτητικές αποφάσεις. Αγωνιζόμαστε επίσης κάθε τρεις μέρες, έχουμε πολύ σημαντικές απουσίες. Αυτά τα πράγματα επηρεάζουν. Εγώ βλέπω βελτίωση στους τελευταίςο αγώνες. Από τη μέρα που ήρθα πήραμε δύο τίτλους, μπήκαμε στη League Phase του Conference League. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος».