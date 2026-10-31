Με Ντιονί και Μοντνόρ βρήκε ξανά τον... δρόμο η Ομόνοια και ντοπαρίστηκε!

Η Ομόνοια πήρε… τα δώρα νωρίτερα, έπειτα από τις ισοπαλίες στα άλλα δύο ματς και με τη νίκη της με 2-0 επί της ΑΕΛ στο ΓΣΠ, είδε τη διαφορά της από την κορυφή να μειώνεται στο -2. Επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών καθώς μετρούσε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και ήττα από την ΑΕΚ ενώ ενδιάμεσα είχε ηττηθεί από την Μπενφίκα. Πάνε λοιπόν ντοπαρισμένοι στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία, για την 4η αγωνιστική της League phase του Europa League.

Οι πράσινοι ευτύχησαν να σκοράρουν νωρίς στο α΄ ημίχρονο, με πέναλτι του Ντιονί (14΄) και κεφαλιά (33΄) του Μοντνόρ, διαχειρίστηκαν σχεδόν άνετα το παιχνίδι ενώ είχαν και άλλες πολλές ευκαιρίες και για άλλα γκολ. Οι γαλαζοκίτρινοι από την άλλη, δέχθηκαν δεύτερη σερί ήττα, αλλά μετά τις απώλειες και των άλλων, το… κακό είναι πιο μικρό. Είναι και αυτοί στο -2, όμως σίγουρα, το γεγονός ότι έχασαν δύο ματς, προβληματίζει.

Η ΑΕΛ μπήκε πιο ορεξάτη, είχε κάποιες καλές φάσεις, με την Ομόνοια να ισορροπεί και να χάνει τις δικές της καλές ευκαιρίες. Και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με εκτέλεση πέναλτι του Ντιονί (14΄), το οποίο υποδείχθηκε από το VAR, σε χέρι του Ευαγόρα Αντωνίου. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και στο 33΄ έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Εβάντρο, με κεφαλιά ο Μοντνόρ σκόραρε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα.

Στην επανάληψη, μπορεί η ΑΕΛ να ήταν αυτή που κυνηγούσε το σκορ, όμως τις πάμπολλες χαμένες ευκαιρίες της είχε η Ομόνοια που δεν… πλήρωσε και έφυγε από το «σπίτι» της με τη νίκη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος αγώνα

90΄ - Στα χέρια του Φαμπιάνο το δεξί σουτ από τον Σινγκ.

82΄ - Ο Μοντνόρ γύρισε στον Κακουλλή που πλάσαρε αλλά η μπάλα κάπου κόντραρε και πήγε κόρνερ.

79΄ - Σκοράρει η ΑΕΛ με τον Ζαΐρ Ταβάρες αλλά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ ο Μουγκέ, στην έναρξη της φάσης.

73΄ - Πέφτει και μαζεύει ο Φαμπιάνο το αριστερό βολέ του Ουντέν.

68΄ - Διπλή απέκρουση από τον Φαμπιάνο, πρώτα στο σουτ από τον Μουγκέ και στη συνέχεια στο σουτ του Τζόφρι.

67΄ - Πάνω στη γραμμή ο Μιλοσάβλιεβιτς σταμάτησε την πορεία της μπάλας στην κεφαλιά του Κουλιμπαλί.

65΄ - Από πολύ κοντά, ο Ντουβέρν σημάδεψε τον Καπίνο και έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία.

54΄ - Πάνω από τα δοκάρια η κεφαλιά του Τάνκοβιτς σε ωραία σέντρα του Μπάλκοβετς.

50΄ - Μεγάλη ευκαιρία από τον Μοντνόρ που απέναντι από τον Καπίνο, μπερδεύτηκε και έτσι το πλασέ του δεν βρήκε στόχο.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Tέλος α΄ ημιχρόνου

33΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Εξαιρετική μπαλιά από τον Εβάντρο, με τον Μοντνόρ να κάνει την κεφαλιά και να νικάει τον Καπίνο, παρά την προσπάθεια του πορτιέρο της ΑΕΛ.

30΄ - Πάνω από τα δοκάρια του Φαμπιάνο του σουτ του Ταβάρες από το ύψος της περιοχής.

14΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Ντιονί με ψυχραιμία, σκοράρει για τους πράσινους από την άσπρη βούλα.

12΄ - Διαμαρτυρίες στην Ομόνοια για χέρι εντός περιοχής από τον Ευαγόρα Αντωνίου σε γύρισμα του Ντιονί. Ο Λούκα Μανγιανέλο έστειλε τον Τεχράνυ να το δει και σφυρίζει πέναλτι.

11΄ - Με δέυτερη προσπάθεια ο Καπίνο μάζεψε το σουτ από τον Ανδρέου.

9΄ - Αριστερό πλασέ από τον Ντιονί, εντός περιοχής, πήγε πάνω από τα δοκάρια.

8΄ - Σέντρα του Μοντνόρ από δεξιά, πολύ άστοχη όμως η κεφαλιά του Εβάντρο, εντελώς μόνος.

2΄ - Μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φαμπιάνο, το αριστερό βολέ του Ουντέν.

Σέντρα στο ΓΣΠ.







ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Koυλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβετς (67΄ Οντουμπάντζο), Μάριτς, Ανδρέου, Εβάντρο, Τάνκοβιτς (67΄ Τανάσε), Μοντνόρ, Ντιονί (67΄ Κακουλλής).

ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Γκόμες, Αντωνίου (86΄ Καρώ), Νεοφύτου (46΄ Σινγκ), Μιλοσάβλιεβιτς, Ζντραφκόφσκι (86΄ Παπαγεωργίου), Ζοάο Ταβάρες (69΄ Ζαΐρ Ταβάρες), Ουντέν, Μουγκέ, Τζόφρι (.

ΣΚΟΡΕΡ: 14΄ πέν. Ντιονί, 33΄ Μοντνόρ /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 24΄ Ανδρέου, 58΄ Ντιονί, 62΄ Τάνκοβιτς, 84΄ Τανάσε, 87΄ Μοντνόρ / 20΄ Γκόμες, 45΄ Νεοφύτου, 58΄ Ζντραφκόφσκι, 71΄ Κονσεϊσάο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Manganiello Gian Luca

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης