Προφυλακίστηκε ο Κορομηλάς, σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς μετά τις απολογίες τους αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ενώ η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης θα παραμείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και δεν θα έχουν δικαίωμα ενασχόλησης με το άθλημα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, παρουσιάζοντας τις δικές τους θέσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Ο Τάσος Πηλοΐδης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την πλευρά της υπεράσπισής του, έχει κινηθεί νομικά κατά του επιχειρηματία Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος θεωρείται μάρτυρας-κλειδί στην υπόθεση, καταθέτοντας μήνυση για ψευδή κατάθεση. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι όσα έχουν ειπωθεί εις βάρος του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αρνούμενος ότι έχει λάβει χρήματα ή ότι έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πειθαρχικές κυρώσεις.

Αναφορικά με την υπόθεση του αγώνα Φάρος-Άρης το 2018 και την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη, για την οποία διατυπώνονται κατηγορίες περί δωροδοκίας, ο Πηλοΐδης φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε πρόθεση να βλάψει τον Έλληνα προπονητή, τον οποίο χαρακτήρισε θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Κορομηλάς αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε αρμοδιότητα για την επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών, καθώς δεν υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Παράλληλα, φέρεται να αμφισβήτησε την επάρκεια των στοιχείων που συνδέονται με την κατηγορία σε βάρος του.

Τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για πιθανή δωροδοκία και παροχή ωφελημάτων σε διαιτητές, αθλητές και διοικητικούς παράγοντες, με σκοπό την επηρεασμό της εξέλιξης ή του αποτελέσματος αγώνων μπάσκετ που εντάσσονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, επίσης, πράξεις που φέρονται να αποσκοπούσαν στην αθέμιτη παρέμβαση σε αγώνες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα. Οι καταγγελίες και οι αποδιδόμενες πράξεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Στο μικροσκόπιο και τα περιουσιακά στοιχεία

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Ο γνωστός ποινικολόγος στάθηκε στη σοβαρότητα των κατηγοριών και στις προϋποθέσεις έκδοσης των ενταλμάτων σύλληψης, εκφράζοντας την εκτίμησή του ότι οι δικαστικές αρχές έχουν αξιολογήσει το υλικό της δικογραφίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρέμβαση της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία εξετάζει οικονομικά στοιχεία και περιουσιακά δεδομένα προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν σημαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί ξεχωριστή ποινική δίωξη για ξέπλυμα χρήματος. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να διερευνηθεί η προέλευση χρημάτων και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα.

Η έρευνα για την υπόθεση του Basketgate συνεχίζεται, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και τις θέσεις των εμπλεκομένων.

sport-fm.gr