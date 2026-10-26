Σέγιες: «MVP ήταν όλη η ομάδα, όχι ο Παλεάρι»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σέγιες μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του επί της Ομόνοιας (2-0) που ανέβασε τους Λαρνακείς μόνους στην κορυφή της βαθμολογίας.

«Ήταν πολύ καλό παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που ήθελαν και οι δύο να κερδίσουν. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Προσαρμόστηκαν στα πρώτα λεπτά και μετά πήραν τον έλεγχο. Ερχόμασταν από μια βδομάδα που δεν ήταν ιδανική αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε την κάθε ομάδα.

Δεν ήταν τόσο ότι αλλάξαμε τον σχηματισμό αλλά οι παίκτες που είχαμε στον σχηματισμό. Προσαρμόσαμε κάποια πράγματα εσωτερικά. Βρήκαμε τους χώρους και ανταποκριθήκαμε.

Κατά την άποψή μου MVP ήταν όλη η ομάδα, όχι μόνο ο Παλεάρι. Ακόμη και παίκτες που μπήκαν αλλαγή και έδωσαν τα πάντα. Αν θέλουμε να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια και να παλεύουμε για κάθε βαθμό θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουμε γεμάτο ρόστερ».

Για το ότι έμοιαζε να παλεύει για το μηδέν και να ψάχνει ένα γκολ, και για το ότι ήταν ουσιαστική χωρίς πολλές ευκαιρίες κι αν το προτιμά έτσι: «Δεν συμφωνώ. Το μόνο που θέλαμε ήταν να είμαστε συμπαγείς στο build-up. Η προσέγγιση μας ήταν ξεκάθαρη, είχαμε δύσκολο αντίπαλο απέναντί μας. Δεν είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση κι αυτό μας βοήθησε. Ίσως να είμαστε και η ομάδα με τα περισσότερα σουτ από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή από όλο το πρωτάθλημα».

«Θα έχουμε ευχάριστα νομίζω, περιμένουμε την επιστροφή του Γιούσεφ, εύχομαι να έχουμε πίσω και τον Ιβάνοβιτς σήμερα, να πάμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, αυτό θα κάνει το έργο μας πιο δύσκολο αλλά θα είναι καλύτερο για την ομάδα».