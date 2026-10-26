Παρέμβαση Δημητρίου με αιχμές για τη διαιτησία μετά το ντέρμπι με την Ομόνοια!
ΓΗΠΕΔΟ
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Πήρε τον λόγο μετά τις δηλώσεις του προπονητή
Με την ολοκλήρωση των δηλώσεων του προπονητή της ΑΕΚ Ρούμπεν Σέγιες στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των Λαρνακέων επί της Ομόνοιας (2-0), ο Κυριάκος Δημητρίου πήρε τον λόγο αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία.
Ο εκπρόσωπος Τύπου των κιτρινοπράσινων ανέφερε τα εξής:
«Ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι, ένα πραγματικό ντέρμπι στο οποίο πάντα οφείλουν να είναι πρωταγωνιστές οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητές. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, πρωταγωνιστές ήθελαν να γίνουν κάποιοι άλλοι».
Όπως ανέφερε ο Δημητρίου, η ΑΕΚ θα τοποθετηθεί εκτενέστερα τις επόμενες ημέρες.