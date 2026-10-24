Χωρίς βελτίωση, καμία... τύχη

Η βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας της ΑΕΚ είναι το πρώτιστο ζητούμενο για τον Ρούμπεν Σεγιές ενόψει του ντέρμπι της Δευτέρας (25/10, 19:00) με την Ομόνοια, στην «Αρένα», σε συνδυασμό, βέβαια, με την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Η ομάδα του Ισπανού κόουτς καλείται να παρουσιάσει μια σαφέστατα καλύτερη αγωνιστική εικόνα, σε σχέση με τις «φτωχές» αποδόσεις της στα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλλου. Η τύχη δεν θα χαμογελά επ' άπειρον στην ΑΕΚ, ούτε η ομάδα θα βρίσκει πάντοτε τις λύσεις με γκολ buzzer beater.

Ο βαθμός δυσκολίας του αγώνα της Δευτέρας είναι ιδιαίτερα υψηλός, απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της ΑΕΚ στο κυνήγι του φετινού τίτλου. Πάντως, με τις μέχρι σήμερα εμφανίσεις τους οι κιτρινοπράσινοι δεν έχουν πείσει ότι μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό μέχρι τέλους. Το ντέρμπι με το τριφύλλι προσφέρεται ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανατρέψουν τις αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν στους προηγούμενες αγώνες.

Μεγάλος απών από το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής θα είναι ο τιμωρημένος Αντερέγκεν. Η ΑΕΚ θα στερηθεί τον πιο φορμαρισμένο της παίκτη στο σκοράρισμα. Οι Κέλερ και Πηλέας θα είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Τσακόν, σε αντίθεση με τον Ιβάνοβιτς, ο οποίος ήταν κλινήρης και παραμένει αμφίβολος.