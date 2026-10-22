Φανέλα βασικού στον Κακουλλή - Οι επιλογές Μπεργκ με Μπενφίκα

Η Ομόνοια παρατάσσεται με διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αγώνα της Δευτέρας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Ο Χένινγκ Μπεργκ λόγω και της απουσίας Κουλιμπαλί λόγω τραυματισμού, μετακίνησε τον Ντουβέρν στο κέντρο της άμυνας και έδωσε φανέλα βασικού στον Νεγκό, ο οποίος μαζί με τους Κακουλλή στη γραμμή κρούσης, τον Μάριτς στο κέντρο και τον Φαμπιάνο στο τέρμα, είναι τα τέσσερα νέα πρόσωπα. Εκτός έμειναν επίσης οι Μπράουερς, Σίμιτς και Ντιονί.

H ενδεκάδα που παρέταξε ο Μπεργκ: Φαμπιάνο, Νεγκό, Ντουβέρν, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μάριτς, Τανάσε, Εβάντρο, Μοντνόρ, Κακουλλής.