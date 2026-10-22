«Βράζει» το T-Center με το Basketgate: Υβριστικά συνθήματα για Λιόλιο, Τσαρούχα, Παπαπέτρου

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι έχουν επισκιάσει οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ αναφορικά με το Basketgate και τους έξι (6) συλληφθέντες που αναμένεται να απολογηθούν εντός των επόμενων ημερών. Συγκεκριμένα ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο (23/10) στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) στις 10π.μ ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10) στις 10:30π.μ.

Στο επίκεντρο των «πράσινων» φιλάθλων βρέθηκαν οι παραπάνω με συνθήματα να ακούγονται πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης που έφεραν τα ονόματά τους.

gazzetta.gr