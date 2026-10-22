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Τα συνολικά έσοδα της Πάφου μετά την ισοπαλία με τη Ρίγα

ΓΗΠΕΔΟ

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Το σημερινό μπόνους και η σούμα

Η πολυπόθητη πρώτη νίκη στη League Phase του Conference League δεν ήρθε για την Πάφο η οποία τουλάχιστον απέφυγε την ήττα από τη Ρίγα και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1), ο οποίος της περιορίζει τις πιθανότητες πρόκρισης.

Την ίδια ώρα... περιορίστηκε και το χρηματικό μπόνους της ομάδας καθώς αντί των 400.000 ευρώ που θα έπαιρνε με τη νίκη την οποία στόχευε, βάζει στα ταμεία της €133.000.

Προσθέτοντας αυτό το ποσό στα €3.170.000 που εξασφάλισε με τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, η Πάφος έχει μέχρι στιγμής εγγυημένα έσοδα €3.303.000, ποσό το οποίο δεδομένα θα αυξηθεί μέχρι το τέλος της πορείας της.

Υπενθυμίζεται ότι πέραν των μπόνους νικών/ισοπαλιών, η UEFA «πριμοδοτεί» επίσης τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 του Conference League με ακόμη €400.000 για τη θέση τους και ακόμη €800.000 για τη συμμετοχή στη φάση των 16, ενώ οι ομάδες των θέσεων 9-16 θα πάρουν €200.000 για τη θέση τερματισμού και ακόμη €200.000 για τη συμμετοχή στη νοκ-άουτ φάση.

Επίσης, υπάρχει πριμ κατάταξης που δίδεται σε μερίδια των €28.000,με την τελευταία (36η) ομάδα να παίρνει ένα μερίδιο, την προτελευταια δύο μερίδια (€56.000) μέχρι την πρώτη ομάδα που θα λάβει 36 μερίδια (€1.008.000).

Περαιτέρω κάθε ομάδα παίρνει κι ένα ποσό από το Value Pillar το οποίο συνδυάζει το μερίδιο τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τη θέση κατάταξης κάθε μίας εκ των 36 ομάδων στη βαθμολογία συλλόγων της UEFA.

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