Ασταμάτητος Αλκαράθ, πήρε τον τίτλο και στο Τόκιο

Σε τρομερή κατάσταση ο Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός τενίστας νίκησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) τον Τέιλορ Φριτζ στον τελικό του Open του Τόκιο (ΑΤP 500) και έφτασε τους οκτώ τίτλους μέσα στο 2025 και τους συνολικά 24 στην καριέρα του.

Ο 22χρονος, νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη, έχει 52 νίκες στα 55 τελευταία παιχνίδια του, ενώ μέσα στο τρέχον έτος έχει 67 νίκες.

Στον 21ο αιώνα μόλις άλλοι πέντε τενίστες έχουν κερδίσει οκτώ τίτλους μέσα σε μια σεζόν: οι Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Άντι Μάρεϊ και Γιανίκ Σίνερ.