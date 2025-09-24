ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ατυχία για Νέα Σαλαμίνα και Μιχαήλ καθώς υπέστη ρήξη χιαστού!

Ατυχία για Νέα Σαλαμίνα και Μιχαήλ καθώς υπέστη ρήξη χιαστού!

Χάνει το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς ο Αλέξανδρος Μιχαήλ

Δυσάρεστα νέα για τη Νέα Σαλαμίνα και για το 25χρονο ποδοσφαιριστή, καθώς ο Αλέξανδρος Μιχαήλ υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 5 έως 6 μηνών.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα της Αμμοχώστου, ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα και μετά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε η σοβαρότητα του προβλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Αλέξανδρος Μιχαήλ, υπέστη τραυματισμό στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας μας.

Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση για μεγάλο χρονικό διάστημα (5–6 μήνες).

Η οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ εκφράζει τις θερμές της ευχές στον Αλέξανδρο για ταχεία και πλήρη ανάρρωση, καθώς και δύναμη ώστε να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους.»

 

