Παπαγεωργίου: Έφυγε από τη Νέα Σαλαμίνα με το... στυλό στο χέρι

Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, κάτι που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στον Εθνικό. Αναλυτικά:

«Το ΔΣ της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 28χρονος άσος στην ομάδα της Άχνας θα είναι διετούς διάρκειας.