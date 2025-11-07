ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νατέλ on fire!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νατέλ on fire!

Ο Λέο Νατέλ συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με τη φανέλα της ΑΕΛ

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός σκόραρε μόλις στο 10ο λεπτό του αγώνα απέναντι στην ΕΝΠ, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα της Λεμεσού στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ».

Αυτό ήταν το τρίτο φετινό του γκολ, ωστόσο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο, ήρθε νωρίς στο παιχνίδι. Θυμίζουμε πως απέναντι στον Εθνικό είχε σκοράρει στο 90’, ενώ κόντρα στη Freedom24 Krasava ΕΝΥ είχε βρει δίχτυα στο 87’.

Μετρώντας πλέον δύο γκολ στα τρία τελευταία ματς, ο Νατέλ δείχνει να βρίσκει ρυθμό και να εξελίσσεται σε σταθερή επιθετική απειλή για τους «γαλαζοκίτρινους». Μάλιστα βρίσκετε στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας φέτος καθώς έφτασε τον Φεριέρ!

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πήραμε τρεις βαθμούς, αλλά μπορούμε πολλά περισσότερα»

ΑΕΛ

|

Category image

Φανγκέιρο: «Έχουμε καλούς διαιτητές αλλά δύσκολα δίνουν κάρτες στις μεγάλες ομάδες»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έριξε τριάρα και έπιασε... 13αρι η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Συναντήθηκε με Ηλιόπουλο και ανανεώνει με διπλασιασμό αποδοχών ο Ρότα

Ελλάδα

|

Category image

Πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό ενόψει ΠΑΟΚ: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ταλαιπωρείται από ίωση ο Γερεμέγεφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα πριν το 1000ό του ματς: «Μεγαλύτερος αντίπαλος η Λίβερπουλ, μου λείπει ο Κλοπ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νατέλ on fire!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτοιμος για το Δασάκι o Απόλλωνας – Ανακοινώθηκε η αποστολή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με άνεση στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Η ΕΘΑ λύγισε το ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο

Κύπρος

|

Category image

Με επιθετική διάθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ξεκινά επίσημα τον Οκτώβριο 2027 το NBA Europe – Μία ελληνική ανάμεσα στις πρώτες 12 ομάδες

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι επιλογές των Μαρτίνς και Φανγκέιρο για το πολυπόθυτο τρίποντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Μαυροπράσινος» ο Κονομής μέχρι το 2028!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε σήμερα στο Camp Nou έπειτα από τις 28/5/2023 παρουσία 21.795 φιλάθλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη