Νατέλ on fire!

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός σκόραρε μόλις στο 10ο λεπτό του αγώνα απέναντι στην ΕΝΠ, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα της Λεμεσού στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ».

Αυτό ήταν το τρίτο φετινό του γκολ, ωστόσο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο, ήρθε νωρίς στο παιχνίδι. Θυμίζουμε πως απέναντι στον Εθνικό είχε σκοράρει στο 90’, ενώ κόντρα στη Freedom24 Krasava ΕΝΥ είχε βρει δίχτυα στο 87’.

Μετρώντας πλέον δύο γκολ στα τρία τελευταία ματς, ο Νατέλ δείχνει να βρίσκει ρυθμό και να εξελίσσεται σε σταθερή επιθετική απειλή για τους «γαλαζοκίτρινους». Μάλιστα βρίσκετε στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας φέτος καθώς έφτασε τον Φεριέρ!