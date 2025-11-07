ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκουαρντιόλα πριν το 1000ό του ματς: «Μεγαλύτερος αντίπαλος η Λίβερπουλ, μου λείπει ο Κλοπ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γκουαρντιόλα πριν το 1000ό του ματς: «Μεγαλύτερος αντίπαλος η Λίβερπουλ, μου λείπει ο Κλοπ»

Την Κυριακή (/11), όταν η Μάντσεστερ Σίτι υποδεχθεί την Λίβερπουλ για την Premier League, ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα φτάσει στον 1.000ο αγώνα του ως προπονητής. 

 

Σήμερα (7/11) σε συνέντευξη Τύπου,, όταν ρωτήθηκε σχετικά, παραδέχτηκε ότι ο μεγαλύτερος  πιο δύσκολος αντίπαλός του σε όλη την καριέρα του ήταν η Λίβερπουλ. 

 «Βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα εδώ και πολύ καιρό και φυσικά η Μπαρτσελόνα είχε μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μου, ως ball boy, ως παίκτης και ως προπονητής, και η Μπάγερν ήταν επίσης μια σπουδαία περίοδος, αλλά η Λίβερπουλ, με τον Κλοπ, ήταν ο πιο σημαντικός αντίπαλος σε αυτή τη χώρα και δεν θα μπορούσε να υπάρξει τίποτα καλύτερο. Είναι πεπρωμένο», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα σε συνέντευξη Τύπου. 

 «Το πλήθος στο γήπεδο είναι αρκετά παρόμοιο όπως στην Ισπανία, είναι φανταστικό. Βοηθήσαμε τη Σίτι να δημιουργήσει αυτή την αντιπαλότητα την τελευταία δεκαετία. Πριν από αυτό ήταν η Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, υποθέτω.

 Αυτό που συνέβη με την περίοδο του Γιούργκεν ήταν εξαιρετικό . Πάντα απολάμβανα αυτή την υγιή αντιπαλότητα. Πάντα είχα την αίσθηση του πόσο σεβόμασταν ο ένας τον άλλον. Ο Γιούργκεν μου έδωσε πολλά και μου λείπει. Μου έδωσε πολλά όσον αφορά το πόσα έπρεπε να κάνω για να προσπαθήσω να τον νικήσω».

 Ο Ισπανός προπονητής δήλωσε ότι δεν περίμενε να φτάσει σε αυτό το ορόσημο όταν ξεκίνησε να προπονεί την αναπληρωματική ομάδα της Μπαρτσελόνα, αλλά ότι ήταν πολύ χαρούμενος που το πέτυχε:

 «Δεν έχω απολαύσει κάθε στιγμή, αλλά έχω απολαύσει πραγματικά αυτό το ταξίδι. Ήμουν πολύ τυχερός. Έχουμε κερδίσει τόσα πολλά απίστευτα πράγματα στη Μπαρτσελόνα, στην Μπάγερν και εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις τους 1.000 αγώνες, και αν ξεκινούσα από την αρχή, δεν θα τα κατάφερνα».

 Ο Γκουαρντιόλα δεν ήθελε να ξεχωρίσει τον αγαπημένο του αγώνα και είπε ότι έχει καλές αναμνήσεις από μερικούς και όχι τόσο καλές αναμνήσεις από άλλους: 

 «Είναι μέρος του ταξιδιού. μαθαίνεις και βελτιώνεσαι. Αύριο ο ήλιος θα ανατείλει ξανά και έχεις έναν νέο αγώνα μπροστά σου».

 Και συνέχισε σχετικά με τον Ρόδρι:

 «Θα δούμε αύριο, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα πάρουμε ρίσκα. Μετά υπάρχει το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Είναι Νοέμβριος, το πιο σημαντικό μέρος της σεζόν δεν έχει έρθει ακόμα και τον χρειαζόμαστε. Μακάρι να μπορούσαμε να τον έχουμε ήδη πίσω, αλλά ο Νίκο (Γκονσάλες) γίνεται ένας πολύ σημαντικός παίκτης», είπε ο Καταλανός προπονητής 

 Ο Ρόδρι έχει παίξει μόνο λίγα λεπτά εναντίον της Μπόρνμουθ από τις 5 Οκτωβρίου, όταν τραυμάτισε τον οπίσθιο μηριαίο του εναντίον της Μπόρνμουθ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φανγκέιρο: «Έχουμε καλούς διαιτητές αλλά δύσκολα δίνουν κάρτες στις μεγάλες ομάδες»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έριξε τριάρα και έπιασε... 13αρι η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Συναντήθηκε με Ηλιόπουλο και ανανεώνει με διπλασιασμό αποδοχών ο Ρότα

Ελλάδα

|

Category image

Πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό ενόψει ΠΑΟΚ: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ταλαιπωρείται από ίωση ο Γερεμέγεφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα πριν το 1000ό του ματς: «Μεγαλύτερος αντίπαλος η Λίβερπουλ, μου λείπει ο Κλοπ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νατέλ on fire!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτοιμος για το Δασάκι o Απόλλωνας – Ανακοινώθηκε η αποστολή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με άνεση στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Η ΕΘΑ λύγισε το ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο

Κύπρος

|

Category image

Με επιθετική διάθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ξεκινά επίσημα τον Οκτώβριο 2027 το NBA Europe – Μία ελληνική ανάμεσα στις πρώτες 12 ομάδες

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι επιλογές των Μαρτίνς και Φανγκέιρο για το πολυπόθυτο τρίποντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Μαυροπράσινος» ο Κονομής μέχρι το 2028!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε σήμερα στο Camp Nou έπειτα από τις 28/5/2023 παρουσία 21.795 φιλάθλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Λεσόρ

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη