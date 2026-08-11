Λίγα δευτερόλεπτα μακριά: Αποκλείστηκε σε θρίλερ μέσω παράτασης ο Απόλλωνας

Για ελάχιστα δευτερόλεπτα απέτυχε ο Απόλλωνας να πανηγυρίσει πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League. Οι κυανόλευκοι, στη ρεβάνς με την Μπραν στο «Alphamega», ηττήθηκαν με 4-2 στην παράταση, στην οποία οδηγήθηκαν δεχόμενοι το γκολ στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας (90+6΄)!

Η ομάδα της Λεμεσού βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Ίνγκασον στο 16΄, όμως η γκολάρα του Λιούμπιτς στο 86ο λεπτό (1-1) φάνηκε, σε συνάρτηση με τη νίκη με 1-0 στη Νορβηγία, να της δίνει την πρόκριση. Ωστόσο, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη δέχθηκε τη... μαχαιριά από τον Χολμ (2-1). Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Απόλλωνας προηγήθηκε στην έναρξη της παράτασης αλλά στο «καπάκι» δέχθηκε ξανά γκολ, ενώ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου 15λεπτου δέχθηκε το τέταρτο που έφερε και τον αποκλεισμό του.

Οι κυανόλευκοι βρέθηκαν, λοιπόν, μια ανάσα από την πρόκριση στα πλέι οφ, όπου θα είχαν απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ να διεκδικήσουν θέση στη League Phase, όμως για λίγα δευτερόλεπτα απέτυχαν να την εξασφαλίσουν και το ευρωπαϊκό τους ταξίδι ολοκληρώθηκε άδοξα.

O αγώνας

Ο Απόλλωνας ξεκίνησε την αναμέτρηση δείχνοντας να έχει τον έλεγχο, απείλησε σε δύο-τρεις περιπτώσεις (πλησιάζοντας στο γκολ με σουτ του Βάισμπεκ στο 10΄), όμως η Μπραν, αφότου έριξε... προειδοποιητικές βολές, κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 16΄ με φαλτσαριστό πλασέ του Ίνγκασον. Οι Λεμεσιανοί δεν επηρεάστηκαν κι έψαξαν με αξιώσεις τη γρήγορη ισοφάριση. Την «άγγιξαν» στο 19΄ με δοκάρι του Λιούμπιτς, ενώ στο β΄ μισό του ημιχρόνου κατέγραψαν άλλες πέντε φάσεις, με κυριότερες την κεφαλιά του Όζμπολτ (30΄) και το σουτ του Τόμας (32΄). Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με σαφή στατιστική υπεροχή του Απόλλωνα (11-3 τελικές, 6-0 κόρνερ).

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στην επανάληψη με τους Νορβηγούς να κρατάνε περισσότερο την μπάλα και να είναι πιο απειλητικοί, φτάνοντας μάλιστα μια ανάσα από το 2-0 με τον Έρικσεν στο 69΄ (έσωσε ο Κουν). Παρ' όλα αυτά, ο Απόλλωνας, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο απείλησε μόνο στο 64΄ με τον Τόμας, κατόρθωσε στο 86΄ να ισοφαρίσει με εξαιρετικό σουτ του Λιούμπιτς και να βρεθεί αγκαλιά με την πρόκριση, μέχρι που στην εκπνοή (90+6΄) δέχθηκε δεύτερο γκολ, με κεφαλιά του Χολμ, που οδήγησε το ματς στην παράταση.

Με την έναρξη του έξτρα ημιώρου ο Απόλλωνας ισοφάρισε με δυνατό σουτ του Βάισμπεκ (92΄), όμως οι Νορβηγοί είχαν ξανά την απάντηση, με τον Χολμ να σκοράρει και πάλι, με ανάποδο (94΄). Στο 105΄, μάλιστα, η Μπραν έφτασε στο 4-2 με τον Έρικσεν, παίρνοντας για πρώτη φορά προβάδισμα πρόκρισης, με τον Απόλλωνα να χάνει ακολούθως σπουδαίες ευκαιρίες με Ντουοντού (110΄) και Σιήκκη (113΄) και παρά την πίεσή του στο τέλος, να μην καταφέρνει να βρει το γκολ που θα έστελνε το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα, αποκλεισμός για τον Απόλλωνα

113' Ωραία ενέργεια του Ντουοντού, πολύ κακό όμως το σουτ του.

113' Δυνατό μακρινό σουτ του Σιήκκη, δύσκολη απόκρουση του Ντίνγκελαντ σε κόρνερ!

110' Απίθανη χαμένη ευκαιρία από τον Ντουοντού που από πολύ κοντά αστόχησε με κεφαλιά!

106' Ντουοντού στη θέση του Βάισμπεκ.

-Προβάδισμα πρόκρισης για πρώτη φορά στους Νορβηγούς, με την πλάτη στον τοίχο ο Απόλλωνας.

105' ΓΚΟΛ, 4-2 η Μπραν με τον Έρικσεν. Ευνοήθηκε από κόντρα μετά από γύρισμα του Ντράγκσνες, σούταρε ελεύθερος στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα χτύπησε στον Μαλεκκίδη και κατέληξε στα δίχτυα του Κουν.

100' Κίτρινη κάρτα στον Σιήκκη.

97' Δυνατό σουτ του Ντράγκσνες, λίγο έξω.

94' ΓΚΟΛ, 3-2 ξανά μπροστά η Μπραν, και πάλι με τον Χολμ. Με ανάποδο που κόντραρε στον Αϊβού.

92' ΓΚΟΛ, 2-2 ισοφαρίζει ο Βάισμπεκ! Με δυνατό σουτ εκτός περιοχής με τη μία μετά από διώξιμο αμυνόμενου!

-Τέλος αγώνα, το ματς πάει στην παράταση.

90+6' ΓΚΟΛ, 2-1 η Μπραν και στέλνει τον αγώνα στην παράταση. Με κεφαλιά του Χολμ.

90+3' Σουτ του Μπαλογιάννη μόλις έξω.

90+1΄ Μπαλογιάννης αντί Εσκρίτσε.

90' Αϊβού στη θέση του Κβίντα, Σιήκκης στη θέση του Γκασπάρ.

-Αγκαλιά με την πρόκριση η ομάδα της Λεμεσού!

86' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει ο Απόλλωνας με τον Λιούμπιτς! Με εκπληκτικό εκτός περιοχής σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νίνγκελαντ!

74' Ούγκμπο και Ασουνσάο αντί Τόμας και Όζμπολτ.

72' Πήγε να απειλήσει με το κεφάλι ο Όζμπολτ, ανεπιτυχώς.

69' Πολύ κοντά στο 2-0 η Μπραν, ο Έρικσεν δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κουν.

64' Σουτ του Τόμας, κόντραρε. Καλή φάση για τον Απόλλωνα.

53' Ευκαιρία για την Μπραν με τον Κάστρο, μόλις έξω.

51' Απειλεί με τον Όζμπολτ στην αντεπίθεση ο Απόλλωνας, κλείστηκε από δύο παίκτες κι έχασε την ευκαιρία.

Δεύτερο ημίχρονο

-Σαφής στατιστική υπεροχή του Απόλλωνα στο πρώτο μέρος με 11-3 τελικές και 6-0 κόρνερ.

Τέλος ημιχρόνου

43' Κίτρινη κάρτα στον Όζμπολτ.

40' Απειλεί με Γκασπάρ ο Απόλλωνας, κόντραρε το σουτ του.

36' Σουτ του Τόμας, κόντραρε κι έφυγε κόρνερ. Καλή φάση για τον Απόλλωνα!

-Ανέβασε στροφές ο Απόλλωνας και ψάχνει μανιωδώς το γκολ της ισοφάρισης.

32' Σουτ του Τόμας, μάζεψε ο Ντίνγκελαντ.

30' Καλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα με κεφαλιά του Όζμπολτ που πέρασε μόλις έξω, μετά από εκτέλεση φάουλ του Βάισμπεκ.

27' Μακρινό σουτ του Μαλεκκίδη, δεν ανησύχησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

19' Σπουδαία ευκαιρία για τον Απόλλωνα να ισοφαρίσει, στο δοκάρι κι έξω το βολέ του Λιούμπιτς!

16' ΓΚΟΛ, 1-0 η Μπραν με τον Ίνγκασον. Με φαλτσαριστό πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Κουν.

13' Σουτ του Κάστρο, πάνω από τα δοκάρια.

11' Εκτέλεση φάουλ του Σόλτβεντ, λίγο έξω. Πρώτη τελική για τους φιλοξενούμενους.

10' Πλησιάζει στο γκολ ο Απόλλωνας με δεύτερο σουτ του Βάισμπεκ, στο σώμα του Ντίνγκελαντ η μπάλα κι ακολούθως απομακρύνθηκε από αμυνόμενο.

7' Σουτ του Βάισμπεκ, έπεσε και μάζεψε ο Ντίνγκελαντ.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (90΄ Σιήκκης), Κονομής, Κβίντα (90΄ Αϊβού), Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ (106΄ Ντουοντού), Τόμας (74΄ Ούγκμπό), Εσκρίτσε (90+1΄ Μπαλογιάννης), Όζμπολτ (74΄ Ασουνσάο).

ΜΠΡΑΝ: Ντίνγκελαντ, Ντε Ρούβε, Πόλεσεν (106΄ Ντιόπ), Πέντερσεν, Σόλτβεντ (80΄ Ντράγκσνες), Βάσμπεργκ (89΄ Φιν), Σόρενσεν, Γκούντμουνσον (74΄ Χολμ), Ίνγκασον, Έρικσεν, Κάστρο (89΄ Μάγκνουσον)

ΣΚΟΡΕΡ: 86΄ Λιούμπιτς, 92' Βάισμπεκ / 16΄ Ίγνκασον, 90+6΄, 94' Χολμ, 105΄ Έρικσεν.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43΄ Όζμπολτ, 74΄ Κονομής, 100΄ Σιήκκης / 29΄ Πόλεσεν, 31΄ Κάστρο, 57΄ Ίνγκασον

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 118΄ Ίνγκασον (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρομπ Χάρβεϊ (Ιρλανδία)

VAR: Κλέι Ρούπερτι (Ολλανδία)