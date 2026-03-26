Η Εθνική Ενόπλων νίκησε το Λουξεμβούργο και θα παίξει με Γερμανία σε αγώνα πρόκρισης

Η Εθνική μας ομάδα των Ενόπλων σε σημερινό παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής επικράτησε με 3-0 επί της αντίστοιχης του Λουξεμβούργου και συνεχίζει την προσπάθεια της για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η Κύπρος τερμάτισε δεύτερη με έξι βαθμούς και θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 27 Μαρτίου τη Γερμανία και με νικηφόρο αποτέλεσμα, θα εξασφαλίσει εισιτήριο συμμετοχής για τους τελικούς της διοργάνωσης που θα γίνουν το 2027 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Γερμανία, η αυριανή μας αντίπαλος, τερμάτισε πρώτη στον άλλο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος που φιλοξενήθηκε επίσης στην Ολλανδία.

Στο σημερινό νικηφόρο 3-0 επί τους Λουξεμβούργου για την Εθνική μας σκόραραν οι Πέτρος Ιωάννου (5’, 20’) και Παναγιώτης Χαραλάμπους (36’).

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Μιχάλης Ιωάννου χρησιμοποίησε τους Σάββα Μίχο, Ανδρέα Γκουγκούρη, Άννινο Νικολάου (46’ Κωνσταντίνος Παναγή), Πέτρο Ιωάννου, Ανδρέα Πατέτσα, Χρίστο Παπαδόπουλο (60’ Μιχάλης Αρχοντίδης), Γαβριήλ Ψηλογένη (60’ Μάριος Πραξιτέλους), Παναγιώτη Γκόρντον Χαραλάμπους (46’ Αλέξανδρος Ευσταθίου) Γκόρτον, Χαράλαμπο Μούζουρο, Γιώργο Τζιωρτζή, Ανδρέα Χατζηκωνσταντή (46’ Μάριος Θεοχάρους).

Όλα τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

1η αγωνιστική

Κύπρος – Ολλανδία 4-2

Γαλλία – Λουξεμβούργο 4-0

2η αγωνιστική

Κύπρος – Γαλλία 0-4

Ολλανδία – Λουξεμβούργο 4-1

3η αγωνιστική

Κύπρος – Λουξεμβούργο 3-0

Γαλλία – Ολλανδία 5-1