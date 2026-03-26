ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΔΟΕ σταματά τη συμμετοχή των τρανς και ιντερσεξ ατόμων σε αγώνες γυναικών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμμετοχή σε αγώνες γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Aντζελες το 2028 θα επιτρέπεται κατόπιν χρωμοσωμικού ελέγχου, μέτρο που ίσχυε στην αθλητική διοργάνωση και παλαιότερα, από το 1968 έως το 1996.

Η συμμετοχή στους αγώνες γυναικών περιορίζεται πλέον σε άτομα που δεν φέρουν το γονίδιο SRY, εξήγησε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή τόσο στις τρανς αθλήτριες όσο και σε ένα μεγάλο ποσοστό ίντερσεξ αθλητών.

Το μέτρο -που θα ισχύει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και μετά- «προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στη γυναικεία κατηγορία και δεν έχει αναδρομική ισχύ», διευκρινίζει η ΔΟΕ. Πλέον, η επιλεξιμότητα για τη γυναικεία κατηγορία θα καθορίζεται με έλεγχο του γονιδίου SRY που σχετίζεται με τη σεξουαλική ανάπτυξη.

Η ΔΟΕ θεωρεί ότι ο έλεγχος του γονιδίου SRY μέσω σάλιου ή εξέτασης αίματος είναι μη παρεμβατικός σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Ο έλεγχος θα απαιτείται μόνο μία φορά, διευκρινίζεται σχετικά.

«Εκτός από τους αθλητές με το σπάνιο Σύνδρομο Πλήρους Ανευαισθησίας στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων διαφορών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs) που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές ή/και βελτιωτικές επιδράσεις της τεστοστερόνης, κανένας αθλητής με θετικό SRY δεν είναι επιλέξιμος για αγώνες στην κατηγορία γυναικών σε μια διοργάνωση της ΔΟΕ».

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη πολιτική, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υπογράμμισε: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από επιστήμονες».

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αγώνες 25ης Μαρτίου: Σημειώθηκαν 172 νέες ατομικές επιδόσεις!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Λουκάκου αρνείται να πάει στην Ιταλία για να προπονηθεί με τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Λευκορωσία 0-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Επίσημη η αναβολή στο ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λανς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική Ενόπλων νίκησε το Λουξεμβούργο και θα παίξει με Γερμανία σε αγώνα πρόκρισης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ναν: «Ο στόχος μας πρώτα είναι τα playoffs και μετά το τρόπαιο της Ευρωλίγκας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η ΔΟΕ σταματά τη συμμετοχή των τρανς και ιντερσεξ ατόμων σε αγώνες γυναικών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπαπέ: «Δεν μπορώ να φανταστώ Μουντιάλ χωρίς τον Νεϊμάρ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Με τους θεούς του Ολύμπου!» στο 36ο συνέδριο ΕΑΚ-ΠΣΑΤ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι δύο που κάνουν ντεμπούτο με την εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Κύπρου κόντρα στη Λευκορωσία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Γ' Κατηγορία: Παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες της πρώτης τετράδας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με Λεσόρ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ξεκίνησε συζητήσεις για την ανανέωση συμβολαίου του Λουίς Ενρίκε η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη