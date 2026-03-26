«Με τους θεούς του Ολύμπου!» στο 36ο συνέδριο ΕΑΚ-ΠΣΑΤ

Το βιβλίο του επί σειρά ετών αρχισυντάκτη του «ΓΗΠΕΔΟΥ» του «ΠΟΛΙΤΗ», «Με τους θεούς του Ολύμπου!», παρουσιάστηκε στην τελετή έναρξης του 36ου συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ, το οποίο φιλοξενεί η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) το τριήμερο 26-28 Μαρτίου στη Λάρνακα.

Το βιβλίο πραγματεύεται τη συμμετοχή των κυπριακών ομάδων (Ολυμπιακός, ΑΕΛ, ΕΠΑ, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ) στην Α’ Εθνική την περίοδο 1967-1974 και όλες οι εισπράξεις από την πώλησή του, διατίθενται για τη δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης των μελών της ΕΑΚ.

Η τελετή έναρξης του 36ου συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ πραγματοποιήθηκε στο Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας & Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.