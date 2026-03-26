Επίσημη η αναβολή στο ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λανς

Επίσημη η αναβολή στο ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λανς

Επίσημη η αναβολή του ντέρμπι κορυφής της γαλλικής Ligue 1, ανάμεσα σε Λανς και Παρί Σεν Ζερμέν!

Η αναμέτρηση αρχικά ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο 11 Απριλίου για την 24η αγωνιστική, όμως τελικά το παιχνίδι θα γίνει σε άλλη ημερομηνία, παρά τη διαφωνία της Λανς.

Εξηγώντας την απόφασή της, η LFP τόνισε ότι πάρθηκε με στόχο να βοηθηθεί η Παρί Σεν Ζερμέν και να ξεκουραστεί πριν από τον δεύτερο προημιτελικό της για το Champions League κόντρα στη Λίβερπουλ (14/4).

Παράλληλα, αναβλήθηκε και η αναμέτρηση του Στρασβούργου με την Μπρεστ, η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί ανάμεσα στα παιχνίδια της με την Μάιντς για το Conference League.

«Αυτές οι αποφάσεις συνάδουν με τον ισχυρό στρατηγικό στόχο του διοικητικού συμβουλίου να βοηθήσει τη Γαλλία να διατηρήσει την πέμπτη θέση της στην κατάταξη του συντελεστή της UEFA, η οποία εξασφαλίζει τέσσερις θέσεις στο UEFA Champions League», έγραψε στην ανακοίνωσή της η LFP.

Να τονίσουμε ότι το ντέρμπι της Λανς με την Παρί Σεν Ζερμέν είναι ντέρμπι κορυφής, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να βρίσκεται στο +1 από τη μοναδική ομάδα που την κοντράρει στη μάχη για τον φετινό τίτλο, ενώ έχει δώσει και ένα παιχνίδι περισσότερο. Ωστόσο, αν η Λανς πάρει τη μεγάλη εντός έδρας νίκη και μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» της σεζόν, η πίεση θα μεγάλωνε στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

