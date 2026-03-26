Ναν: «Ο στόχος μας πρώτα είναι τα playoffs και μετά το τρόπαιο της Ευρωλίγκας»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής τη Μονακό (27/03, 21:15) για την 34η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση.

Στις δηλώσεις του στη media day, ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε στη μονομαχία με τους Μονεγάσκους και στους στόχους του «τριφυλλιού» που πρέπει είναι τα playoffs και μετά ο τίτλος.

«Θα είναι ένα καλό ματς. Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι δύσκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σπουδαίο.

Ο στόχος είναι να μπούμε στα playoffs, όποια θέση και αν είναι. Αν το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μετά είναι ο τίτλος, αλλά πρώτα κοιτάμε τη Μονακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ναν.

