Ήττα με δύο πρόσωπα για την εθνική

Διπρόσωπη εμφανίστηκε η εθνική Κύπρου στο πρώτο της παιχνίδι στο 2026, δεχόμενη την ήττα από τη Λευκορωσία σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο ΓΣΠ. Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 24ο λεπτό με κεφαλιά του Τσικαμιράου, μετά από φάση διαρκείας και εκτός περιοχής βολέ του Πετσένιν που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ομάδα του Απόστολου Μάντζιου, ο οποίος καθοδήγησε για πρώτη φορά την εθνική μετά που υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, παρουσιάστηκε κακή στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν είχε την παραμικρή φάση. Στην επανάληψη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βελτιώθηκε και μετά την πρώτη του φάση, με εκτέλεση φάουλ του Κάστανου στο δοκάρι (55΄), πίεσε για την ισοφάριση, είχε αρκετές προϋποθέσεις και άλλες δύο καλές ευκαιρίες με Κάστανο (76΄) και Κακουλλή (90΄), όμως δεν μπόρεσε να βρει το γκολ.

Σαφώς στην εικόνα της εθνικής έπαιξαν ρόλο οι πολλές αλλαγές που δικαιολογημένα έγιναν από τον προπονητή σε ένα παιχνίδι που προσφερόταν (εννέα αλλαγές από το προηγούμενο φιλικό, έξι από το τελευταίο επίσημο).

Ντεμπούτο για τρεις

Τρεις ποδοσφαιριστές κλήθηκαν από τον Απόστολο Μάντζιο για πρώτη φορά σε αποστολή της εθνικής μας ομάδας και όλοι τους πραγματοποίησαν στον αγώνα με τη Λευκορωσία το ντεμπούτο τους. Παναγιώτης Ανδρέου και Σταύρος Γεωργίου βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα (αγωνιζόμενοι αμφότεροι μέχρι το 63΄) ενώ ο τρίτος της παρέας, Άγγελος Νεοφύτου, έπαιξε ως αλλαγή εισερχόμενος στο 71ο λεπτό.

Μολδαβία και Nations League

Για την εθνική μας ομάδα ακολουθεί νέο φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο τη Μολδαβία την ερχόμενη Δευτέρα (30/3, 19:00) επίσης στο ΓΣΠ. Θυμίζουμε πως οι επόμενες επίσημες υποχρεώσεις για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα είναι το Φθινόπωρο για το Nations League, όπου κληρωθήκαμε στον δεύτερο όμιλο της Γ' Κατηγορίας με αντίπαλους το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τον νικητή του πλέι οφ μεταξύ Λετονίας και Γιβραλτάρ.

Ούτε τα πέντε ευρώ...

Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει το φίλαθλο κοινό στο γήπεδο για να στηρίξει την εθνική μας η ΚΟΠ όρισε την τιμή του εισιτηρίου στα πέντε ευρώ αλλά η εν λόγω ενέργειά της δεν έφερε αποτέλεσμα. Το ΓΣΠ ήταν... άδειο με μόλις λίγες εκατοντάδες να παρευρίσκονται, καταλαμβάνοντας ένα πολύ μικρό μέρος της κεντρικής εξέδρας. Βάσει του ότι επρόκειτο για φιλικό και δη με μη... εμπορικό αντίπαλο, σαφώς δεν αναμένονταν χιλιάδες στο γήπεδο, όμως η τόσο χαμηλή προσέλευση δείχνει ότι υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμη για να αγκαλιάσει ο κόσμος την εθνική ομάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

90' Ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Κακουλλή, λίγο πάνω από τα δοκάρια.

-Κόπασε η πίεση της εθνικής μας που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το καλό της διάστημα.

79' Χ. Κυριάκου αντί Κάστανου.

76' Καλό σουτ του Κάστανου, μόλις έξω.

71' Πηλέας και Νεοφύτου στις θέσεις των Μαλεκκίδη και Πίττα.

-Συνεχίζει να πιέζει η Κύπρος αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

63' Κακουλλής αντί Γεωργίου, Χαραλάμπους αντί Ανδρέου.

-Aνεβασμένη η εθνική μας στο τελευταίο διάστημα, πιέζει και δημιουργεί προϋποθέσεις μετά την πρώτη της ευκαιρία.

55' Πρώτη καλή φάση για την Κύπρο με εκτέλεση φάουλ του Κάστανου στο δοκάρι.

Τέλος ημιχρόνου

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο.

Δεν έχει φτιάξει ακόμη την παραμικρή φάση η εθνική μας ομάδα.

28' Πλησιάζει στο δεύτερο γκολ η Λευκορωσία, έδιωξε ο Σιέλης προ της γραμμής στην προσπάθεια του Εμπόνγκ.

27' Κίτρινη κάρτα στον Γκρομίκο.

26' Κίτρινη κάρτα στον Σιήκκη.

-Διαμαρτυρίες από τους διεθνείς μας για φάουλ στον Νεόφυτο Μιχαήλ στο ξεκίνημα της φάσης.

24' ΓΚΟΛ, 1-0 η Λευκορωσία. Το εκτός περιοχής βολέ του Πετσένιν τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, στην εξέλιξη της φάσης βγήκε μια μπαλιά στην περιοχή και ο Τσικαμιράου με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

10' Για τους Λευκορώσους η πρώτη φάση, μετά από μπαλιά που βγήκε από αριστερά ο Σουμάνσκι δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά.

-Xωρίς φάση το πρώτο διάστημα του ματς, κρατάει μπάλα η εθνική μας αλλά δεν έχει απειλήσει.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΚΥΠΡΟΣ: Mιχαήλ, Σιήκκης (79΄ Σατσιάς), Παναγιώτου, Σιέλης, Μαλεκκίδης (71΄ Πηλέας), Κωστή, Π. Ανδρέου (63΄ Χαραλάμπους), Κάστανος (79΄ Κυριάκου), Λοϊζου (79΄ Κούτσακος), Σ. Γεωργίου (63΄ Κακουλλής), Πίττας (71΄ Νεοφύτου).

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Λαπούχοφ, Καλίνιν, Βολκόφ, Τσικαμιράου, Πετσενίν, Εμπόνγκ (71΄ Βαρντανιάν), Γιαμπλόνσκι (45΄ Σελιάβα), Λισάκοβιτς (71΄ Κοντσεβόι), Σουμάνσκι (59΄ Κοβάλεφ), Γκρομίκο (59΄ Γκαλιάτα), Μπαρκόφσκι (59΄ Μορόζοφ)

ΣΚΟΡΕΡ: - / 24΄ Τσικαμιράου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26΄ Σιήκκης, 82΄ Κακουλλής / 27΄ Γκρομίκο, 68΄ Βολκόφ, 81΄ Πετσένιν, 87΄ Σελιάβα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μίλος Μιλάνοβιτς (Σερβία)