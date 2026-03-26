Ήττα με δύο πρόσωπα για την εθνική

Διπρόσωπη εμφανίστηκε η εθνική Κύπρου στο πρώτο της παιχνίδι στο 2026, δεχόμενη την ήττα από τη Λευκορωσία σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο ΓΣΠ. Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 24ο λεπτό με κεφαλιά του Τσικαμιράου, μετά από φάση διαρκείας και εκτός περιοχής βολέ του Πετσένιν που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ομάδα του Απόστολου Μάντζιου, ο οποίος καθοδήγησε για πρώτη φορά την εθνική μετά που υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, παρουσιάστηκε κακή στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν είχε την παραμικρή φάση. Στην επανάληψη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βελτιώθηκε και μετά την πρώτη του φάση, με εκτέλεση φάουλ του Κάστανου στο δοκάρι (55΄), πίεσε για την ισοφάριση, είχε αρκετές προϋποθέσεις και άλλες δύο καλές ευκαιρίες με Κάστανο (76΄) και Κακουλλή (90΄), όμως δεν μπόρεσε να βρει το γκολ.

Σαφώς στην εικόνα της εθνικής έπαιξαν ρόλο οι πολλές αλλαγές που δικαιολογημένα έγιναν από τον προπονητή σε ένα παιχνίδι που προσφερόταν (εννέα αλλαγές από το προηγούμενο φιλικό, έξι από το τελευταίο επίσημο).

Ντεμπούτο για τρεις

Τρεις ποδοσφαιριστές κλήθηκαν από τον Απόστολο Μάντζιο για πρώτη φορά σε αποστολή της εθνικής μας ομάδας και όλοι τους πραγματοποίησαν στον αγώνα με τη Λευκορωσία το ντεμπούτο τους. Παναγιώτης Ανδρέου και Σταύρος Γεωργίου βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα (αγωνιζόμενοι αμφότεροι μέχρι το 63΄) ενώ ο τρίτος της παρέας, Άγγελος Νεοφύτου, έπαιξε ως αλλαγή εισερχόμενος στο 71ο λεπτό.

Μολδαβία και Nations League

Για την εθνική μας ομάδα ακολουθεί νέο φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο τη Μολδαβία την ερχόμενη Δευτέρα (30/3, 19:00) επίσης στο ΓΣΠ. Θυμίζουμε πως οι επόμενες επίσημες υποχρεώσεις για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα είναι το Φθινόπωρο για το Nations League, όπου κληρωθήκαμε στον δεύτερο όμιλο της Γ' Κατηγορίας με αντίπαλους το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τον νικητή του πλέι οφ μεταξύ Λετονίας και Γιβραλτάρ.

Ούτε τα πέντε ευρώ...

Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει το φίλαθλο κοινό στο γήπεδο για να στηρίξει την εθνική μας η ΚΟΠ όρισε την τιμή του εισιτηρίου στα πέντε ευρώ αλλά η εν λόγω ενέργειά της δεν έφερε αποτέλεσμα. Το ΓΣΠ ήταν... άδειο με μόλις λίγες εκατοντάδες να παρευρίσκονται, καταλαμβάνοντας ένα πολύ μικρό μέρος της κεντρικής εξέδρας. Βάσει του ότι επρόκειτο για φιλικό και δη με μη... εμπορικό αντίπαλο, σαφώς δεν αναμένονταν χιλιάδες στο γήπεδο, όμως η τόσο χαμηλή προσέλευση δείχνει ότι υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμη για να αγκαλιάσει ο κόσμος την εθνική ομάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα 

Τέλος αγώνα

90' Ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Κακουλλή, λίγο πάνω από τα δοκάρια.

-Κόπασε η πίεση της εθνικής μας που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το καλό της διάστημα.

79' Χ. Κυριάκου αντί Κάστανου.

76' Καλό σουτ του Κάστανου, μόλις έξω.

71' Πηλέας και Νεοφύτου στις θέσεις των Μαλεκκίδη και Πίττα.

-Συνεχίζει να πιέζει η Κύπρος αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

63' Κακουλλής αντί Γεωργίου, Χαραλάμπους αντί Ανδρέου.

-Aνεβασμένη η εθνική μας στο τελευταίο διάστημα, πιέζει και δημιουργεί προϋποθέσεις μετά την πρώτη της ευκαιρία.

55' Πρώτη καλή φάση για την Κύπρο με εκτέλεση φάουλ του Κάστανου στο δοκάρι.

Τέλος ημιχρόνου

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο.

Δεν έχει φτιάξει ακόμη την παραμικρή φάση η εθνική μας ομάδα.

28' Πλησιάζει στο δεύτερο γκολ η Λευκορωσία, έδιωξε ο Σιέλης προ της γραμμής στην προσπάθεια του Εμπόνγκ.

27' Κίτρινη κάρτα στον Γκρομίκο.

26' Κίτρινη κάρτα στον Σιήκκη.

-Διαμαρτυρίες από τους διεθνείς μας για φάουλ στον Νεόφυτο Μιχαήλ στο ξεκίνημα της φάσης.

24' ΓΚΟΛ, 1-0 η Λευκορωσία. Το εκτός περιοχής βολέ του Πετσένιν τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, στην εξέλιξη της φάσης βγήκε μια μπαλιά στην περιοχή και ο Τσικαμιράου με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

10' Για τους Λευκορώσους η πρώτη φάση, μετά από μπαλιά που βγήκε από αριστερά ο Σουμάνσκι δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά.

-Xωρίς φάση το πρώτο διάστημα του ματς, κρατάει μπάλα η εθνική μας αλλά δεν έχει απειλήσει.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΚΥΠΡΟΣ: Mιχαήλ, Σιήκκης (79΄ Σατσιάς), Παναγιώτου, Σιέλης, Μαλεκκίδης (71΄ Πηλέας), Κωστή, Π. Ανδρέου (63΄ Χαραλάμπους), Κάστανος (79΄ Κυριάκου), Λοϊζου (79΄ Κούτσακος), Σ. Γεωργίου (63΄ Κακουλλής), Πίττας (71΄ Νεοφύτου).

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Λαπούχοφ, Καλίνιν, Βολκόφ, Τσικαμιράου, Πετσενίν, Εμπόνγκ (71΄ Βαρντανιάν), Γιαμπλόνσκι (45΄ Σελιάβα), Λισάκοβιτς (71΄ Κοντσεβόι), Σουμάνσκι (59΄ Κοβάλεφ), Γκρομίκο (59΄ Γκαλιάτα), Μπαρκόφσκι (59΄ Μορόζοφ)

ΣΚΟΡΕΡ: - / 24΄ Τσικαμιράου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26΄ Σιήκκης, 82΄ Κακουλλής / 27΄ Γκρομίκο, 68΄ Βολκόφ, 81΄ Πετσένιν, 87΄ Σελιάβα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μίλος Μιλάνοβιτς (Σερβία)

Μάντζιος: «Κακό πρώτο ημίχρονο, εμφάνιση που δεν μας αρμόζει»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θα συνεχίσει με τον Σλοτ, δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή προπονητή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ανατροπή στην 4η περίοδο λύγισε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Διπλό στο Παραλίμνι για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

«Ο Λαπόρτα ονειρεύεται να φέρει τον Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα με δύο πρόσωπα για την εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Θλάση ο Ρογκαβόπουλος, χάνει το ματς με τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Με... Killers στον τελικό του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν πτοείται: Η εθνική Σενεγάλης θα παρουσιάσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, σε φιλικό της στο Παρίσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόφασή μου να αποσυρθώ, έγινε ακριβώς όπως το ήθελα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με αντιπαραθέσεις για την διαφάνεια ενέκρινε η Βουλή τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2026

Category image

Αγώνες 25ης Μαρτίου: Σημειώθηκαν 172 νέες ατομικές επιδόσεις!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Λουκάκου αρνείται να πάει στην Ιταλία για να προπονηθεί με τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημη η αναβολή στο ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λανς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική Ενόπλων νίκησε το Λουξεμβούργο και θα παίξει με Γερμανία σε αγώνα πρόκρισης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη