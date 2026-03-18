Καταγγελία του Παναθηναϊκού: Ζητά τιμωρία Μπαρτζώκα και Φουρνιέ

Καταγγελία του Παναθηναϊκού: Ζητά τιμωρία Μπαρτζώκα και Φουρνιέ

Αμφότεροι, είχαν επεισόδιο με οπαδούς των «κυανέρυθρων»

Σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Οι «πράσινοι» ζητούν την τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, και του Γάλλου σούπερ σταρ, Εβάν Φουρνιέ, για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Αμφότεροι, είχαν επεισόδιο με οπαδούς των «κυανέρυθρων». Ο Φουρνιέ πηγαίνοντας απειλητικά προς έναν φίλο του Πανιωνίου που βρισκόταν στα court seats του γηπέδου με αποτέλεσμα να αποβληθεί, ο Μπαρτζώκας για λεκτική αντιπαράθεση με την κερκίδα.

Η επίσημα καταγγελία του «τριφυλλιού» έχει κατατεθεί ήδη στον ΕΣΑΚΕ και εφόσον το αρμόδιο όργανο αποφασίσει την τιμωρία τους, τότε αμφότεροι θα χάσουν το ντέρμπι αιωνίων στις 30 Μαρτίου στο «T-Center».

Αυτό καθώς ο Ολυμπιακός την ερχόμενη αγωνιστική έχει ρεπό, άρα αν υπάρξει ποινή αγωνιστικής ή αγωνιστικών θα απουσιάσουν από την 23η και έπειτα…

