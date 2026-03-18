Υπό έρευνα από την UEFA η Φενέρμπαχτσε για τα συμβόλαια παικτών και Μουρίνιο

Υπό έρευνα από την UEFA η Φενέρμπαχτσε για τα συμβόλαια παικτών και Μουρίνιο

Έκθεση που επισημαίνει όλα τα κρίσιμα οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα του τουρκικού συλλόγου

Η Φενέρμπαχτσε κινδυνεύει να αντιμετωπίσει προβλήματα. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, μια τετραμελής επιτροπή -συμπεριλαμβανομένων επιθεωρητών από την Επιτροπή Οικονομικού Fair Play της UEFA κι εμπειρογνωμόνων από την εταιρεία συμβούλων Deloitte- έχει συντάξει έκθεση που επισημαίνει όλα τα κρίσιμα οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα του τουρκικού συλλόγου.

Σε αυτήν την έκθεση, η UEFA ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες, έγγραφα και γραπτές υποβολές από τη Φενέρμπαχτσε για να ρίξει φως σε φερόμενες παρατυπίες που διαπιστώθηκαν σε αρκετές πρόσφατες μεταγραφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ποδοσφαιριστών Κερέμ Ακτούρκογλου, Μίλαν Σκρίνιαρ και Ντιέγκο Κάρλος (δανεικός στην Κόμο), καθώς και στην πρόσληψη του Ζοζέ Μουρίνιο (απολύθηκε τον Αύγουστο του 2025). Το πιο κρίσιμο ζήτημα αφορά το συμβόλαιο του Ακτούρκογλου, ειδικά όσον αφορά τον κατώτατο μισθό του παίκτη.

Αυτή η διαδικασία της UEFA αποκτά σημαντικό βάρος λόγω των κανονισμών που ισχύουν στην Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πράγματι, ακόμη κι ένα απλό πρόστιμο που επιβάλλεται στη Φενέρμπαχτσε από το ανώτατο όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «διαδικαστική παρατυπία» η οποία θα οδηγούσε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων, πέρα από μια απλή οικονομική ποινή.

Όσον αφορά την υπόθεση Ακτούρκογλου, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη γειτονική χώρα κι εξακολουθεί να συζητείται ακόμα και σήμερα, η βασική μαρτυρία φαίνεται να είναι αυτή του πρώην διευθυντή της Φενέρμπαχτσε, Χακάν Σαφί, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν αυτός που πλήρωνε τον μισθό του παίκτη όταν εντάχθηκε στον σύλλογο από την Μπενφίκα, το περασμένο καλοκαίρι. 

Μιλώντας για το ενδεχόμενο επιβολής ποινής από την UEFA, ο Σαφί δήλωσε: «Όλες οι αρνητικές δημοσιεύσεις σχετικά με το συμβόλαιο του Κερέμ Ακτούρκογλου αντανακλούν εχθρότητα προς τη Φενέρμπαχτσε». Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα συνεχίζεται και η UEFA αναμένεται να λάβει απόφαση τις επόμενες εβδομάδες.

ΔΙΕΘΝΗ

