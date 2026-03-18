Νέο φιρμάνι από την Ομόνοια, «επαγγελματίας» και ο Μιχάλης Αντωνίου

Νέα… επένδυση ανακοίνωσε η Ομόνοια.

Οι πράσινοι ενημερώνουν για την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Μιχάλη Αντωνίου ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα ανακοινώθηκε και ο Θέος Ιγνάτιος Καζακαίος.

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε πως ο 17χρονος (30/09/2008), Μιχάλης Αντωνίου, υπέγραψε πολυετές επαγγελματικό́ συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Αντωνίου, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, βρίσκεται από την ηλικία των 10 χρόνων (2016) στην Ακαδημία μας και αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Στη φετινή σεζόν με την Κ19 μετράει 21 συμμετοχές (17 ως βασικός και 4 ως αλλαγή) και σκόραρε τρεις φορές.

Συγχαίρουμε τον Μιχάλη Αντωνίου για το πρώτο του επαγγελματικό́ συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει την καριέρα που ονειρεύεται».