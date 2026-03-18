Ατομικό πρόγραμμα για Γιακουμάκη - Θεραπεία οι Ζίβκοβιτς και Κένι

Μια ευχάριστη είδηση επιφύλασσε η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέψει στο πρόγραμμα μετά από απουσία δύο εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Συγκεκριμένα ο διεθνής στράικερ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία της επάνοδός του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «δικεφάλου του βορρά», αρχής γενομένης από το κυριακάτικο παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες, προπονήθηκαν κανονικά, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.