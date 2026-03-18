«Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε ο Μπόλντγουιν»

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γείτονα χώρα, ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ το υπάρχον συμβόλαιό του είχε ισχύ 2+1 χρόνια και είχε υπογραφεί το 2024.

Επιπροσθέτως σημειώνεται πως η νέα συμφωνία θα του αποφέρει περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο Μπόλντγουιν, ο οποίος διανύει τη δεύτερη του σεζόν με τη Φενέρ, έχει φέτος 14,4 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 30 παιχνίδια στη Euroleague.

